Первый выход в свет Юлии Тимошенко в 2021 году ознаменовался очередной сменой имиджа. Нардеп сняла очки в стиле Гарри Поттера. А мы рассмотрели, что на лице 60-летнего политика нет ни одной морщины, возможно, из-за небольшого отека. Но в целом, выглядит Юля неестественно молодо. А вот уже полюбившуюся "волнистую" укладку она украсила плетением на затылке.

Юлия Тимошенко сняла очки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Корреспонденты "Страны" проследили, как менялась Юлия Владимировна в последние пару лет и что за этим стояло.

Буквально недавно, в средине ноября 2020 года Юля пришла на работу с игривыми локонами и обновленным лицо. Как мы тогда писали, вероятно, она сделала очередную порцию уколов красоты. Строгий зализанный хвост или ровные вытянутые утюжком волосы она променяла на мягкие волны.

Дополнила этот моложавый лук политик очками в модной оправе "а-ля Гарри Поттер". Специалисты, которые занимаются созданием стиля и имиджа, считают, что так Тимошенко хочет дать понять, что она молода, здорова и готова бросить все силы на борьбу.

Тимошенко в ноябре прошлого года, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Образ современной, но строгой учительницы. Возможно, Юлия Владимировна опять готовится к борьбе за должность премьера. Она пытается продемонстрировать, что она в хорошей форме и готова восстановить в стране порядок, строгость, соблюдения правил игры. Вот для чего она меняет облик. Также это может быть связанно и с тем, что она болела коронавирусом. Таким образом ЮВТ хотела продемонстрировать врагам и друзьям, что болезнь не повлияла на нее и она чувствует себя достаточно сильно, чтобы продолжить бой", - объяснил политтехнолог Руслан Бортник.

"Локоны страсти" создают эффект небрежности и скидывают пару лет, но нужно принять, что в элегантном возрасте в политической среде подойдут классические и четкие формы, - комментирует "Стране" стилист и художник Елена Тихая. - Как по мне, то коса ей шла именно потому, что была конкретика, ясность. Была гладкая фактура и четкая форма, что не противоречило ни статусу, ни возрасту. А сейчас образ несет романтические настроения, весну. Кстати, кудри в определенные годы только подчеркивают гравитационные (возрастные) изменения лица".

По наблюдениям наших парламентских корреспондентов в прошлом году Тимошенко зачастую носила хвост. И лишь меняла оттенок блонда и смещала немного пробор. Лидер "Батькивщины" туго затягивала волосы на затылке и выпускала лишь пару прядей у лица. Разная по цвету и форме оправа очков дополняла образ.

В канун юбилея, когда Юле исполнилось 60 лет "Страна" отметила эволюцию легендарной косы политика.

Периодически Тимошенко возвращается к излюбленному своему образу - политика с толстой косой, заплетенной поверх гладко зачесанных волос.

Юлия Тимошенко с гладкими волосами, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Последний раз с такой прической она появлялась в 2019 году (накануне своего дня рождения), когда принимала участие в саммите Европейской народной партии.

Осенью 2017 года Тимошенко несколько раз появлялась на публике с гладкими тонкими косичками и прямым пробором. Аналогичный образ она воспроизвела и на первом заседании Верховной рады 9 созыва в 2019 году.

Отметим, что такой образ идет далеко не всем за счет того, что практически все волосы убираются от лица.

Тимошенко в 2017 году, фото: facebook.com

Такого плана эксперименты смотрелись выигрышно только за счет сравнения с героиней популярного сериала "Игра Престолов" Дейенерис Таргариен - Матери Драконов. Чей образ, как отметили тогда в Сети, видимо копировала Юлия Владимировна.

В 2016 году политик экспериментировала с прическами - она появлялась то с распущенными волосами - и тогда ее непременно сравнивали с эльфийкой.

То снова заплетала волосы в косу или элегантный пучок.

Напомним, ранее "Страна" писала, что генпрокурор Венедиктова коллекционирует бабочки и носит брендовые туфли.