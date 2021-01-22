Украинские политики, чиновники и высокоставленные лица обязаны декларировать свое имущество и отчитываться о дорогих приобретениях. Однако, многие из них не желают выставлять на показ свое состояние. И пользуются таким приемом, как оформление недвижимости, автомобилей и прочих активов на близких родственников.

Потом супруги нардепов вдруг становятся владелицами целого элитного автопарка или хутора под Киевом.

Но корреспонденты "Страны" все же отыскали народных депутатов в чьих декларациях фигурируют суперкары. Это верхний премиальный сегмент спортивных машин. Которые отличаются особым эксклюзивным оснащением, улучшенными динамическими характеристиками и, естественно, ценой. Еще такой класс именуют "клубом 300", за то, что эти тачки могут развивать скорость 300 км/час и выше.

Красная спортивная Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска есть в гараже у депутата Сергея Алексеева ("Европейская солидарность").

Это купе для двоих: водителя и одного пассажира. Максимальная скорость 325 км/час. Известна "Ферарри" тем, что в ее разработке принимал участие легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер. А кинолюбители видели такую красотку в фильме "Трансформеры 3: темная сторона Луны" в роли авторобота по имени Мираж.

Стоимость авто нардеп в документе не указал. Лишь обозначил, что среди его коллекции часов есть две пары из золота под стать спорткару. Это итальянские Panerai Ferrari и швейцарские Hublot Ferrari, специальные модели, выпущенные в коллаборации с автоконцерном. А мы разыскали актуальную цену на Ferrari 458 Italia десятилетней давности. Сейчас за такую подержанную машины в хорошем состоянии просят около 4 250 000 грн.

Спикер ВР Дмитрий Разумков вечной классике предпочел современные инновации. Во дворе его частного дома на окраине Киева мы видели модный электромобиль. Это подтверждает, и декларация на сайте НАПК. По документам "свеженькая" Tesla model S 2017 принадлежит жене, а Разумков также ею пользуется безвозмездно. Согласно предоставленным данным, семейство приобрело "электричку" за 750 000 грн.

Tesla – детище изобретателя-миллиардера Илона Маска, который недавно стал самым богатым человеком в мире. Несмотря на то, что под капотом Tesla model S электродвигатель, машина может разгоняться до скорости 322 км/час. Одного заряда хватает на 500 км пути. Если судить по длине кузова, то это пятидверный седан. А вот габариты, позволяющие размещать большие грузы в багажнике, разрешают назвать авто и хэтчбеком одновременно.

В ней уникальный встроенный автопилот, который полностью автономно может управлять машиной. А в салоне нет привычных рычагов и кнопок. Только сенсорный экран и панели управления, которые реагируют на касание.

Самая популярная машина из лихих 90-х есть в солидном автопарке Константина Бондарева, депутата из "Батькивщины", под фамилией которого ранее выпускалась водка. Речь идет о Mercedes-Benz G 55 AMG или "кубик" или "Гелендваген", как именуют эту модель в народе. Такая часто встречается в кортежах випов в качестве машины сопровождения, на которой ездят телохранители. Кстати, есть такой "мерс" с охраной и у соратницы Бондарева - Юлии Тимошенко.

Помимо этого легендарного Мерседеса 2009 года выпуска (сейчас на рынке б/у автомобилей такой стоит порядка 1 500 000 грн), есть еще десяток машины. Среди них дорогие и престижные Bentley и Jaguar, несколько внедорожников Toyota. Но лишь "железными лошадьми" Бондарев не ограничился. И задекларировал также настоящих животных. В графе ценного имущества, среди ружей, швейцарских часов, драгоценностей и коллекции картин Марии Приймаченко значится поголовье лошадей. А именно 22 кобылы и жеребца разных пород, которые принадлежат супруге.

Необычная модель от выдающего британского автопризводителя Bently есть у бывшего губернатора Одесской области, а сейчас парламентария Анатолия Урбанского, который входит депутатскую группу "Партия "За майбутне". Ранее "Страна" писала, что у него миллиардные сбережение в криптовалюте биткоин.

Так, по декларации на жене Урбанского значится Bentley Bentayga 2016 года выпуска стоимостью 2 641 000 грн. Это не классические представительские седаны, на которые есть при дворе Британской королевы. Bentayga это кроссовер сегмента "супрлюкс". Несмотря на свои габариты он разгоняется до 301 км/час.

В машине самой премиальной комплектации есть функция массажа в спинках сидений, коврики из шкуры медведя, в багажнике кресла для пикника, а презентом водителю - золотые часы Breitling Mulliner Tourbillon инкрустированные бриллиантами.

Кондитер, известный на всю страну сладостями под одноименным брендом, Геннадий Вацак сейчас заседает в парламенте. Член депутатской группы "Довира" в своем гараже имеет 11 автомобилей. На нардепе числится Jaguar F-TYPE 2014 выпуска, а самые роскошные тачки он записал на жену и маму. Так в собственности 74-летней пенсионерки Евдокии Вацак в 2019 году появился новенький Range Rover, которым пользуется сын. Также народный избранник указывает, что ездит и на автомобиле жены – MASERATI QUATTROPORTE2014 года за 2 450 000 грн.

Это итальянский люксовый спорткар на четыре двери (именно так переводится название модели). Легко разгоняется до 300 км/час, как и полагается машине такого класса. Ее двигатель собирается на заводе Ferarri, а на интерьером салона потрудились дизайнеры дома моды Ermenegildo Zegna. К лучшей телячьей коже в обивке салона они добавили шелк и хромированные элементы декора.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кличко на каникулах подышал горным воздухом в Альпах.