Вчера, 20 января, стало известно о смерти Сергея Ермакова, популярного на весь мир украинского дизайнера. О печальном событии сообщила у себя в социальной сети Facebook художница Анжелика Рудницкая.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желания творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствительный. И в то же время несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память Сергею... Упокойся с Богом...",- написала Рудницкая.

Сергей Ермаков, фото: 24tv.ua

Дизайнер ушел из жизни на 49-м году. Что стало причиной смерти легендарного кутюрье, пока неизвестно. Ермаков, который с детства почти ничего не видел, стал одним из самых востребованных в Украине. О его творчестве знали и за пределами нашей страны, а работами модельера увлекались Вячеслав Зайцев и сам Жан Поль Готье.

Подруга Ермакова телеведущая Светлана Вольнова на своей странице в Facebook написала, что 19 января у Сергея сильно упало давление, спасти его не удалось.

Ермаков родился 19 июня 1972 года. В 11 лет у него диагностировали сахарный диабет. В 2000 году дизайнер почти полностью потерял зрение. Клиентками Ермакова были гимнастка Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, певицы Надежда Мейхер и Даша Астафьева. Сергей Ермаков считался самым дорогим украинским дизайнером.

Знаменитости вспоминают fashion-гения и выражают соболезнования его близким в соцсетях.

"Не стало Сергея Ермакова - хорошего человека и талантливой творческой личности! Царство Небесное! Покойся с миром", - написал певец Александр Пономарев и выложил совместное фото с покойным.

Украинская ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как в 2005 году Ермаков создал для нее роскошное платье, в котором она тогда вела "Евровидение" вместе с Павлом Шилько. Она поделилась, что их с коллегой утвердили вести международный музыкальный конкурс за три недели и пока все носились со сценариями, Маша переживала, в чем же она предстанет перед 150 миллионами зрителей. Ефросинина отметила, что в то время никаких соцсетей не было и никаких марафонов среди дизайнеров "кто придумает лучший наряд для ведущих".

"Я иду к своему другу-дизайнеру Сергею Ермакову и говорю: "А сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!". Он ответил: "Будешь блестеть!". Вы видите сейчас это платье! На нем больше 20 тысяч камней. Я худела на нервах так стремительно, что швеи Сергея ушивали мне его в гримерке Дворца Спорт... Сергей называл его "Русалка"... И о нем написала вся мировая пресса... Я блестела, как обещал дизайнер, и еще год после получала восторженные отзывы людей", - пишет она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"И память нашего платья и всех связанных с ним эмоций нельзя сравнить ни с какими сегодняшними возможностями и благами! Светлая и вечная тебе память, маэстро!", - подытожила телеведущая.

Певица Камалия тоже присоединилась к соболезнованиям: "Сергей, дорогой, как же так? Ты навсегда останешься жить в твоих шедевральных творениях. Царство небесное, друг".

Также она поделились с подписчиками одной из последних фотографий Ермакова.

"Это последнее наше фото с Серёжей... Как будто частичку души у меня оторвали! На днях собиралась приехать к Сереже, столько было планов на будущее! Хотели обсудить будущий показ и мои новые образы... Пожарить шашлык по нашей общей традиции, посидеть за столом, поговорить о жизни. Он так любил жизнь и творил, не останавливаясь, не смотря на болезнь и трудные обстоятельства! Друг мой, как же мне тебя будет не хватать! Люблю! И буду всегда любить!", - написала она.