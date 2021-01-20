В среду утром стало известно, что новым губернатором Черкасской области будет назначен нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Скичко (29 лет). Инсайдерскую информацию сообщает Telegram-канал “Политика Страны”.

А уже днем Кабмин на своем заседании согласовал его кандидатуру на пост председателя Черкасской областной государственной администрации.

Новоиспеченный политик известен на всю страну прежде всего своей творческой деятельностью. Александр был популярным юмористом, пародистом и телеведущим, пока не женился на Елизавете Юрушевой и не попал в Верховную Раду.

Где его знают, как зятя большого человека – крупного бизнесмена Леонида Юрушева. Бизнесмену принадлежит ряд гостиниц в украинской столице, среди которых пятизвездочные InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv. А дочь Лиза принимает участие в семейном бизнесе и непосредственно управляет отелями.

"Страна" узнала, чем богата зажиточная пара Александр Скичко и Елизавета Юрушева.

В декларации народного депутата из фракции "Слуга народа", которая размещена на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) фигурирует три квартиры, оформленные в одно время. А именно летом 2019 года, как раз на кануне его дебюта в Верховной Раде.

Напомним, на выборах он баллотировался от президентской партии по 197 округу в Черкасской области и был избран в парламент нынешнего созыва.

В реестре прав на недвижимое имущество мы получили выписку. В ней значится, что все апартаменты семейства находятся в самом престижном жилкомплексе столицы – "Новопечерские Липки". Правда в разных высотках, которые расположены на одной хорошо охраняемой территории.

Этот ЖК напоминает город в городе. Тут свои супермаркеты с деликатесами, рестораны авторской кухни, салоны красоты, частные школы с обучением на иностранных языках и детские сады для детей випов, спорт-клуб с членской системой и подземный паркинг под каждым небоскребом.

Три квартиры пары находятся по соседству, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Состоятельная жена

На самого нардепа оформлено две квартиры 110 и 99 квадратных метров, общей стоимостью более 7 000 000 грн. А вот на супруге числится огромные апартаменты по соседству на 660 квадратов. По площади это соизмеримо с двухэтажным коттеджем. Обошлись такие хоромы Скичко и Юрушевой почти в 35 000 000 грн.

Лиза и Саша регулярно выставляют в свои блоги фото и видео из их семейного гнездышка. По сторис видно, что квартира на несколько уровней. Внутри преобладают спокойные тона, а интерьер выполнен в классическом стиле. Гостиная выкрашена в бежевый с акцентной стеной глубоко синего цвета. Там стоит старинный рояль и развешены черно-белые фотографии.

Дома у Скичко и Юрушевой очень уютно, фото: instagram.com

Помимо этого, у дочки миллиардера есть и загородное имение в Старых Безрадичах с солидным особняком 1240 кв. м. А у будущего губернатора есть трешка на 74 квадрата в совладении с родственниками в Черкассах.

Кстати, состоятельная супруга делает Скичко дорогие презенты. Летом "слуга народа" сообщил о существенных изменениях в его финансовом положении. А именно о подарке от жены почти на полмиллиона гривен (490 272 грн). Но что именно он получил – не уточнил в документе.

Говорит голосом Ляшко и Лукашенко

Свою карьеру Александр Скичко начал на музыкальном телеканале О-TV 15 лет назад. Как юморист и пародист дошел до финала в шоу "Україна має талант" и "Минута славы" (Москва). После чего какое-то время работал на российском ТВ.

Скичко часто пародировал Ляшко на своих концертах, видео: youtube.com/user/nlotvua

Украинским телезрителям запомнились пародии Скичко на Олега Ляшко, Александра Лукашенко и даже Владимира Зеленского. Помимо съемок на телевидении, Александр выступал с юмористичными стендап-концертами и вел мероприятия в качестве конферансье.

Пожалуй, самый известным эпизодом стал финал "Евровидения-2017", который проходил в Киеве и одним из ведущих был Скичко.

На тот момент, Александр уже был в отношениях с Елизаветой. Как говорят в окружении пары, они познакомилась на одной из вечеринок, в компании общих друзей. Ведь Лиза известная столичная тусовщица и не пропускает светских раутов. А Александр часто работал на частных мероприятиях ведущим вечера. Его гонорар за вечер составлял $3 000, рассказали в ивент-агенnстве "Стране". Предложение руки и сердца Скичко сделал в Дубае и подарил кольцо с бриллиантом в четыре карата.

Торжество Александра и Елизаветы проходило в Казбеги, что в 165 км от Тбилиси, фото: instagram.com

У невесты было аж три дизайнерских подвенечных платья, фото: vogue.ua

В 2017 году они поженились, а свадьбу провели в Грузии. Пригласительные для полусотни гостей были в виде посадочных талонов на рейс Киев-Тбилиси, сообщает vogue.ua. Выездная церемония проходила прямо в горах под открытом небом. А вечером для молодоженов и всех приглашенных пер Макс Барских и Монатик.

Сейчас они воспитывают двоих детей: общую дочь Тату, а также Даню, сына Юрушевой от первого брака.

Напомним, ранее «Страна» писала, что Саакашвили разошелся с нардепом Ясько после непродолжительного романа.