В этом году из-за карантина и пандемии коронавируса мест для заграничного отдыха можно посчитать на пальцах одной руки. Как мы уже писали, одной из самых популярных стран для проведения новогодних каникул стали Объединенные Арабские Эмираты. Сюда съехались русские и украинские знаменитости, политики и светские тусовщики.

Тут уже отдохнули Анастасия Сличная, бывшая пассия Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента, Кирилл Тимошенко, замглавы ОП, нардеп Михаил Радуцкий (СН), Александр Тупицкий, глава Конституционного суда и даже спела на "русском вечере" Светлана Лобода (LOBODA).

Не пропустил зимний отдых и народный депутат Николай Тищенко (СН). Вместе с женой Аллой и сыном Давидом он улетел в теплые края.

В распоряжении "Страны" оказались эксклюзивные снимки пляжного отдыха нардепа-ресторатора.

Николай Тищенко в Дубае, фото: "Страна"

По нашей информации, Тищенко выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai. Отметим, что в гостинице этой сети он отдыхал и в июле прошлого года, но в Белеке (Турция).

Николай с женой Аллой на пляже, фото: "Страна"

Курортный отель расположен на знаменитом острове Пальма Джумейра. Ка указано на официальном сайте, с территории открывается панорамный вид на лазурные воды Персидского залива. К услугам гостей бассейн в виде оазиса и спа-центр Rixos Royal с широким спектром процедур.

Но, как нам рассказали очевидцы, Николай ежедневно ходит на пляж с супругой Аллой и сыном Давидом, а купание в бассейне игнорирует.

Нардеп с супругой занял лежаки в последнем ряду, фото: "Страна"

В каждом из номеров отеля есть балкон с видом на море. В распоряжении постояльцев мини-бар, бесплатный Wi-Fi, а также глубокая ванна и стеклянная душевая кабина. В числе прочих удобств - собственный дайвинг-центр.

Большинство номеров здесь уже забиты на весь январь и половину февраля. Самый дешевый вариант для проживания двоих взрослых и ребенка в "Риксос Дубай" - это двухместный номер за 20 000 гривен в сутки, а люкс с 4-мя спальнями и бассейном обойдется в 56 814 грн.

Николай Тищенко и Алла Барановская, фото: "Страна"

Гостиница работает по системе ультра все включено. Гости наслаждаются неограниченным выбором блюд и более 70 премиальных международных напитков во всех ресторанах и барах отеля.

Николай Тищенко на пляже Дубая со своей женой, фото: "Страна"

"Страна" уже сообщала о том, что мэр Кличко провел свой отпуск в Альпах. По нашей информации, киевский градоначальник отправился на неделю в окрестности города Санкт-Мориц. Кличко побывал в Швейцарии, где остановился в люксовом отеле Kulm Hotel St. Moritz.