Мэр Киева вернулся с зимних каникул. Как мы уже писали, он взял официально всего три дня отпуска, а отдых продлил благодаря рождественским выходным. "Стране" стало известно, где провел время Виталий Кличко. По нашей информации, киевский градоначальник отправился на неделю в Альпы - в окрестности города Санкт-Мориц.

Кличко побывал в Швейцарии, где остановился в люксовом отеле Kulm Hotel St. Moritz.

Тут можно поплавать в бассейне с подогревом и покататься на коньках, фото: booking.com

Гостиница находится у подножья гор, на берегу живописного озера в окрестностях Корвильи. Это полностью отремонтированный отель с историей, которая началась в 1856 году. У гостей есть выбор: смотреть из окон на горы с южной стороны или наблюдать за водоемом с северной.

На территории гостиницы имеется спа-салон с гидромассажем, открытым бассейном, соляной пещерой, поле для гольфа на 9 лунок, три теннисных корта, каток и популярная санная трасса. Также есть возможность пойти на зимнюю рыбалку, постояльцам доступны снасти.

История этого отеля насчитывает уже 165 лет, фото: booking.com

Самый дешевый стандартный двухместный номер в Kulm Hotel St. Moritz с видом на поселок стоит 31 453 гривны в сутки. В эту стоимость включен завтрак по системе "шведский стол". А самый роскошный суперлюкс с видом на озеро и горы обойдется почти в 80 000 грн. Его площадь 63 кв.м с балконом. Утренний прием пищи входит в эту стоимость, а вот ужин можно заказать в местном ресторане за 800 гривен.

Как писала уже "Страна", свой осенний отпуск мэр Кличко провел в Египте.