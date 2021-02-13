Президент Владимир Зеленский изъявил желание сделать прививку от коронавируса вместе с военными.

Но он готов сделать это и раньше – даже в прямом эфире и в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок.

Ранее он говорил, что, как верховный главнокомандующий сделает себе прививку одним из первых стране. Прививаться он намерен вакциной от фирмы Pfizer. При это основное количество вакцин, которое поступит в Украину, будут от другого производителя - AstraZeneka (это более дешевый вариант). Подробнее о том, как Украина готовится к вакцинации можно прочитать здесь.

Но пока у нас процесс вакцинации не запущен, многие страны уже получили первые партии вакцины от ковида и стали распределять вожделенные дозы по группам риска.

В это же время Украина только договаривалась о поставках, а в Киеве прокрутили подпольную схему, которую разоблачили корреспонденты "Страны". Как выяснилось, випы выкладывали по 3000-4000 евро за контрабандную дозу прививки производства от Pfizer.

За границей одним из первых официально и публично привился новоизбранный президент Америки Джо Байден. Ему 78 лет и по возрасту политик входит в группу риска. Еще накануне католического Рождества он вместе с супругой Джил сделал укол в штате Делавэр. Тогда саму процедуру в прямом эфире транслировали несколько национальных каналов.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы получить вакцину, как только она будет доступна. Не о чем беспокоиться", - передают слова Байдена американские СМИ.

Американские политики поголовно прививаются, фото: twitter.com

Также вакцинировались от коронавируса многие высокопоставленные с чиновники США. Среди них вице-президент Камала Харрис (56 лет), бывший вице-президент Майк Пенс (61 год) и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (80 лет). Получил свою дозу медиамагнат Руперт Мэрдок (89 лет).

Еще до Нового года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в своей стране сделал прививку. А вместе с ним министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Они прошли процедуру в медцентре Тель ха-Шомер в городке Рамат-Ган недалеку от Тель-Авива.

"Небольшая инъекция для человека, огромный шаг для здоровья всех. Сделайте прививку!" - цитируют призыв премьера израильские информагенства.

Королева Великобритании Елизавете II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский также сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинацию проводил придворный доктор Виндзорском замке. Чтобы избежать спекуляций на теме ковида Елизавета придала огласке эту медицинскую манипуляцию. Королевская чета получила свои дозы вакцины строго в порядке очереди в рамках второго этапа, под который подпадают пожилые люди старше 80 лет. Напомним, что Елизавете 94 года, а ее супруг принц Филипп в этом году отметит столетний юбилей.

Известные люди преклонного возраста полагаются на превентивные меры, фото: reuters.com, news.sky.com

13 января началась вакцинация в Ватикане. В первую очередь прививки сделают работникам сферы здравоохранения, служб безопасности и пожилым людям.

Еще до этого Папа Римский Франциск заявлял, что с этической точки зрения привиться от коронавируса должен каждый человек. Сам понтифик (84 года) уже сделал первый укол, сообщает местное издание La Nacion. Официального же подтверждения пока нет. Но по данным газеты, через три недели ему введут вторую дозу препарата. Также отмечается, что из соображений конфиденциальности фото и видеосъемка во время этой процедуры не проводилась.

Дозу вакцины от коронавируса Covid-19 китайского производителя Sinovac получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным местного издания Anadolu, вакцинировали президента в городской больнице Анкары. Там же накануне привился министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Президент РФ Владимир Путин тоже ждет своей очереди чтобы привиться их собственной разработкой препаратом "Спутник V": "Пока не поставил, - говорит он во время общения с россиянами и добавляет, что прислушивается к указаниям врачей и является законопослушным. – Но я обязательно сделаю, как только это станет возможным".

Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени. По его словам, пройти вакцинацию он намерен после консультации с врачами, так как у него есть прививочный план. Он сказал, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя, сообщает Lenta.ru.

Президент РФ подчеркнул, что привьется российской вакциной, так как считает ее лучшей в мире по всем показателям.

Актер Маккелен из "Властелина колец" на приеме шутил и был бодр, фото: twitter.com

Тем временем уже привился целый ряд всемирно известных киноартистов. Так, на камеру привилась звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз и британский актер Иэн Маккеллен номинант на "Оскар" и "Эмми", который знаком зрителям по фильмам "Люди Икс" и "Властелин колец".

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на днях сделал прививку от коронавируса и призвал последовать его примеру, обратившись к подписчикам с фразой из фильма "Терминатор 2": "Идем со мной, если хочешь жить!"

На видео показано, как Шварценеггеру делают укол, пока он сидит в машине. В комментариях под видеозаписью он указал, что получил вакцину на стадионе Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе.

Шварценеггеру делают прививку, фото: schwarzenegger/twitter

Российский актер Владимир Машков в январе уже во второй раз побывал в московской поликлинике, где привился "Спутником V". Медсестры рассказывали, что артист был весел и шутил: "Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь!", передает сайт о звездах teleprogamma.pro Худрук Театра Олега Табакова так обосновал решение привиться: "Мы все живем в разных видах страхов. Вот от этого, который на нас напал в последнее время, нужно избавляться. Тем более тем, кто работает с большими коллективами".

Владимир Машков на прививке, фото: АГН "Москва"

Как уже сообщала "Страна", в Украине ожидают первую партию вакцин уже в феврале. При чем к нам приедут дозы сразу от нескольких мировых производителей.