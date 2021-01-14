Их отношения называли главным романом 2020 года. В конце ноября журналисты "Страны" рассекретили влюбленную пару: Михаил Саакашвили, глава исполкома Нацсовета реформ Украины, встречается с нардепом Елизаветой Ясько (СН).

Вместе пару стали замечать в середине лета, со временем завязывались отношения. Девушка периодически даже жила в резиденции возлюбленного в поселке Лесники.

Но, как стало известно "Стране", роман уже закончился и в нечто серьезное так и не перерос.

По словам источника, приближенного к Ясько, девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось проблемами политического плана - ее сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.

Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько, фото: instagam.com

"У Лизы кризис по всем фронтам, - говорит наш инсайдер и добавляет, что с Михаилом "был короткий роман". - Все на самом деле началось с разлада в личной жизни. Отношения с Саакашвили фактически сошли на нет. Рестораны, ужины, сырники на завтрак - уже в прошлом. Депутаты, конечно, между собой все это обсуждают, так как вначале их отношений все только ухмылялись и гадали, как долго они будут вместе. А получилось, что все только обсудили начало романа, как он практически закончился".

Ясько уже не выкладывает в свои соцсети фотографии из поместья Саакашвили, да и ее там практически не видят.

Поместье Саакашвили: двухуровневый участок, три дома, бассейн и фонтан, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Поговаривают, что разрушились и ее карьерные амбиции.

"Сейчас Елизавета разошлась не на шутку. Она же планировала, что ее сделают вице-президентом ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), но не тут то было. После того как ее сняли с должности главы делегации, она бросила вызов фракции - мол, депутаты подыгрывают России. Ей четко дали понять: если не нравится - пиши заявление и выходи из фракции. Так что сейчас у нее вот такой сложный период, когда рушатся все мечты и горят мосты", - подытожил наш собеседник.

Как писала уже "Страна", новым главой украинской делегации в ПАСЕ стала депутат Мария Мезенцева (СН). Она сменила на этом посту Елизавету Ясько.