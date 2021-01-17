Эмоции как на американских горках! В период новогодних каникулы их испытали украинские нардепы, у которых есть сбережения в биткоинах. Ведь курс основной криптовалюты резко колеблется изо дня в день. Если 7 января одна виртуальная монета стоила более $40 000 (это исторический максимум), то 11 января подешевела на 21%.

Но потом биткоин снова подорожал до почти $40 000.

В начале октября "Страна" писала о криптовалютных магнатах Украины. Мы упоминали, что в декларации парламентария Рудык за 2019 год значится 1 биткоин. На тот момент за него давали более 300 000 грн. Теперь же, одна единственная монета стоит почти в 4 раза дороже.

Журналисты "Страны" проанализировали электронные декларации неродных депутатов Украины на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) и выяснили, кто из украинских политиков обладает целым состоянием в виртуальных деньгах.

Оказалось, что больше всего держателей криптовалюты среди депутатов.

А самый толстый он-лайн кошелек у Анатолия Урбанского из депутатской группы "За майбутнє".

Так, Урбанский, который до прихода в Раду был главой Одесского облсовета имеет 4256 биткоинов. На 1 октября это было почти 1,3 миллиардов гривен.

В канун старого Нового года он проснулся с состоянием в 4,1 млрд гривен по нынешнему курсу. Когда и как получил виртуальную валюту политик в своей финансовой отчетности не указывает и эту тему никогда не комментирует.

80 биткоинов есть у нардепа Олега Бондаренко (СН), который возглавляет комитет по вопросам экологии в ВР. Он приобрел их в 2013 году за 80 000 грн. Сейчас они стоят около 77 000 000 грн.

Звенят виртуальные монеты в кошельках еще у нескольких "слуг народа". Например, у Александра Мариковского в декларации 32 биткоина, у Олега Воронько 15, у Алексея Устенко 10, а у Егора Чернева - 3.

64 000 грн потратил депутат Виктор Черный (ОПЗЖ) 7 лет назад, инвестировав в криптовалюту и не прогадал. На сегодня его 58 монет стоят уже 5 600 000 грн.

Внефракционный нардеп Гео Лерос также оказался владельцем немалых виртуальных денег. Кроме 49 биткоинов, у него есть еще 356 единиц Эфира. Это вторая по популярности криптовалюта. В украинской гривне это 47 230 000 грн и 10 500 000 грн соответственно.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Кирилл Тимошенко на Новый год купил жене дом за 10 000 грн.