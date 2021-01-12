На Новый год поп-звезда украинской эстрады Ольга Полякова завершила строительство нового объекта в своем поместье под Киевом.

Артистка обустроила крытую террасу с камином и зоной для посиделок. А немногим ранее в два раза увеличила свой дом-сруб.

Журналисты "Страны" разыскали угодья звезды в коттеджном городке фактически на территории военного полигона Нацгвардии.

Во дворе знаменитости есть хоздвор для скота, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Живописную местность в селе Старое (Бориспольский район Киевская область) облюбовали респектабельные люди.

Территорию полигона частично застроили элитными особняками. И это, пожалуй, самый охраняемый коттеджный городок по Киевом.

Просто так туда не попасть: солдаты на КПП отвечают, мол, попасть в коттеджный городок можно только по приглашению вип-жильцов и тогда можно проехать туда через части.

Поместье звезды находится на полуострове, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Но для нашего квадрокоптера нет преград.

Запускаем беспилотник, чтобы рассмотреть дом Поляковой, который защищен, как неприступная крепость. С одной стороны - густой лес, с другой - военные, с третьей - воды Днепра.

Видовая терраса у Днепра, фото Владислав Бовтрук, "Страна"

Хонка (дом-сруб из дерева финского бруса одноименной фирмы) Ольги находится на полуострове.

Имеется собственный выход к воде с причалом для яхт и катеров. А также открытый бассейн.

Чтобы полюбоваться потрясающим видом на Днепр певица недавно соорудила на берегу террасу с панорамными окнами. И уже на праздники принимала там первых гостей.

Внутри зона отдыха декорирована в светлых тонах, есть место для застолья и для посиделок у камина. Изюминки декора - подвесное плетенное кресло-качель в виде кокона и винтажная кованная люстра.

Также во дворе артистки есть баня и стойло: там обитает поголовье из трех десятков козочек и есть лошади. А еще теплица, где растет салат, клубника и огурцы.

Артистка затеяла большую стройку на своем участке, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Деревянный дом семейство Поляковых (певица замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым) построило довольно давно, более 5 лет назад.

Но только во время весеннего локдауна, когда многие артисты оказались без работы, Оля успела воплотить в жизнь свою мечту. Она в два раза расширила особняк. Достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

Также за счет пристройки певице удалось организовать пространство для огромной спальни, которую она очень хотела.

Благодаря аэросъемке видно, что действительно особняк певицы состоит из двух построек и даже крыши покрыты черепицей разных цветов.

Напомним, ранее "Страна" писала, что экс-премьер Гройсман построил хутор под Киевом.