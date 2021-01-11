Зимние каникулы продолжаются. В этом году одним из самых популярных мест для новогоднего отдыха стали Объединенные Арабские Эмираты. Сюда съехались русские и украинские знаменитости, политики и светские тусовщики.

Первой в Дубай прилетела Анастасия Сличная, бывшая пассия Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента. Создательница бренда купальников La Mare вместе со своими подружками устроили себе такую себе зимовку в теплых краях. Напомним, что в конце ноября девушки были в Египте.

Анастасия Сличная, фото: facebook.com

Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президента с женой Аленой и сыном Семеном тоже отправился на отдых в Дубай.

Как нам рассказал источник из ближайшего окружения, Кириллу очень нравится рукотворный остров Пальма Джумейра и отели на нем. Кстати, в этот раз отпуск у Тимошенко случился сразу после важного события - приобретения дома под Киевом.

Как мы уже писали, 2 января 2021 года семейная чета купила 27 соток земли и особняк на 354 кв. м. в коттеджном городке "Альпийка". А через несколько дней после сделки Кирилл и Алена улетели в Арабские Эмираты.

Более того, по данным "Страны" путешествие Тимошенко на этом не закончилось и сейчас он переместился в Египет, где догуливает свой отпуск.

Кирилл Тимошенко третий год подряд летает зимой в Дубай, фото: instagram.com

По нашей информации, отпуск в Эмиратах провел народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, а сейчас там загорает и купается Александр Тупицкий, глава Конституционного суда. Как пишет портал Цензор.нет, отдыхает руководитель КС на королевской вилле в Дубае. Аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 000 гривен в сутки.

В тоже время, сам Тупицкий заявил на видео, которое опубликовано в телеграм-канале "Карточный домик", что он снимает не виллу, а семейный номер в этом отеле.

Судья Тупицкий на отдыхе, фото: censor.net

На этой трехуровневой вилле с несколькими балконами, отдельным входом и лифтом есть 4 спальни, просторная гостиная и столовая, полностью оборудованная кухня и собственная спа-зона. Кроме того, в распоряжении гостей расположенный на крыше собственный бассейн с гидромассажем. В стоимость проживания входит завтрак в ресторане Brunello.

Также на Персидский залив полетели телеведущая Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым. Они катаются на яхте, посещают достопримечательности и торговые центры.

Осадчая и Горбунов, фото: instagram.com

Кстати, на Рождество в Дубае проводился, так называемый, "русский гала-вечер". В этом году для гостей выступала Светлана Лобода (LOBODA) в отеле Atlantis The Palm.

Билет на концерт стоил от 4 000 гривен. В зале среди отдыхающих были замечены певица Лолита Милявская и Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, от которого якобы Лобода родила младшую дочь.

Милявская и Тилль Линдеманн, фото: instagram.com

Порошенко улетел на Галапагоссы

Изменил своим традиционным предпочтениям нардеп Петр Порошенко. В прошлые годы лидер "Европейской Солидарности" на Мальдивских и Сейшельских островах в Индийском океане. Но встречать 2021 год он отправился с семьей в Эквадор и проводит отпуск в районе Галапагосских островов.

По данным "Страны" они улетели из Киева 29 декабря.

"Семья пятого президента в конце ноября на условиях анонимности арендовала одну из самых дорогих "на районе" яхт ARCHIMEDES с портом приписки в городе Бристоль", - говорится в сообщении Telegam-канала "Карточный офис".

Стоимость аренды яхты составляет около $350 000 в месяц. А на борту вместе с Порошенко находится еще 9 человек.

"После того как местные журналисты вечером подошли к яхте и попросили аудиенции у Петра Алексеевича, борт поднял якорь и ушел в неизвестном направлении несмотря на то, что по правилам в позднее время яхта должна оставаться на якоре", - говорится в сообщении телеграм-канала.