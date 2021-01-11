Первые дни нового года президент Владимир Зеленский провел в Карпатах.

Как и в прошлом году, в начале января он поехал на горнолыжный курорт "Буковель". Здесь он катался на лыжах и охотно фотографировался со всеми желающими.

Селфи с президентом заполонили фотоблог Instagam, а мы рассмотрели, что Зе в том же зимнем костюме, который надевал в прошлом сезоне.

Лыжники просили президента о совместном фото, и он не отказывал. Фото: instagram.com

Как мы уже писали, Владимир отдал предпочтение немецкому бренду Bogner, который считается одним из лучших в мире спортивной моды и лидером рынка лыжной моды.

Его создатель Вилли Богнер-старший был страстно увлечен зимними видами спорта. Он одерживал многочисленные победы при прыжках с трамплина и 11 раз выигрывал в чемпионате Германии по лыжному двоеборью.

В 1932 году Вилли решил основать бизнес по импорту и продаже снаряжения.

В 1936 году одежду Богнера уже носила олимпийская сборная Германии, и эта традиция продолжалась в течение 17 зимних игр.

Через год Вилли женился на Марии Люкс, которая занялась дизайном коллекций. Первым большим нововведением Марии было использование ярких цветов.

На американском сайте по продаже экипировки такой верх от костюма стоит $1480 или 41 854 гривны по курсу НБУ на 11.01.2021 года. Куртка не промокает, не продувается и обеспечивает правильный теплообмен, так что в ней можно провести на склоне хоть целый день.

Что касается утепленных брюк, то они стоят дешевле. Похожие на те, что на Зе, - $649 или 18 354 гривен. В описании говорится, что они идеальны для "агрессивного катания" (на сленге лыжников, это когда ты на скорости "атакуешь" склон, а не позволяешь ему просто "случиться").

Костюм для катания (куртка и брюки) Bogner сейчас стоит около 60 000 гривен.

Напомним, что в этом году многие богатые и знаменитые украинцы вместо французских Альп поехали в Карпаты. Туда прилетели все, кто хотел и покататься на лыжах, и показать свои наряды, и сходить на шопинг и, конечно же, посетить громкие тусовки.