Горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах ежегодно собирал богатую публику. Сюда летели все, кто хочет и покататься на лыжах, и показать свои наряды, и сходить на шопинг и, конечно же, посетить громкие тусовки.

В прошлом году сезон там открылся 14 декабря 2019 года и должен был продлится аж до 26 апреля 2020-го. Но из-за начала эпидемии коронавируса подъемники остановили в ночь с 14 на 15 марта. И если раньше это место ассоциировалось со словами "роскошь", "шик" и "эксклюзив", то теперь к этому списку добавились "карантин" и "боль".

В этом году богатые и знаменитые украинцы поехали массово в Буковель, курорт в родных Карпатах, который доступен во время пандемии. "Страна" уже писала о том, что отели здесь заполнены практически до отказа, а цены на них бьют рекорды.

Отели и шале в Буковеле, фото: facebook.com

Так, например, чтобы вдвоем отпраздновать Новый год и остаться до Рождества включительно в 5-звездочном отеле Radisson Blu Resort Bukovel, придется как минимум 110 000 гривен. Есть номера и дороже. Например, номер люкс обойдется в 315 000 гривен на двоих.

Именно здесь проводили свои прошлогодние зимние каникулы олигарх Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, бизнесмен Михаил Киперман, народный депутат Игорь Палица (СН) и экс-нардеп Евгений Геллер.

Всемирная сеть отелей Radisson Blu состоит из 380 гостиниц, а именно Radisson Blu Resort в Буковеле принадлежит кипрской компании "Ачилла Менеджмент Лимитед" украинских бизнесменов Боголюбова и Коломойского.

Отель Radisson Blu Resort располагается в самом центре курорта Буковель, на высоте 920 метров над уровнем моря в с. Поляница (Ивано-Франковсая область) в непосредственной близости к подъемнику №7.

Гостиница Radisson Blu Resort в селе Поляница, фото: kiyavia.com

Сейчас Буковель битком забит. Как мы уже писали в новогоднюю ночь на одной из вечеринок тут пела Наталья Могилевская, а Тина Кароль выступила на днях на первом корпоративе в 2021 году, прервав на вечер свой отпуск. Тина отдыхает в Карпатах с 12-летним сыном Вениамином, который вернулся в Украину из Великобритании на каникулы.

Тина Кароль поет на корпоративе в Буковеле, фото: instagram.com

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") поделился в социальных сетях фотографиями со своего отдыха. Оказалось, что он тоже сейчас находится в Карпатах.

"Немного снега не хватает", – делится он впечатлениями.

Гончаренко на подъемнике со старшим сыном, фото: facebook.com

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел отпраздновал Новый год в Карпатах, с женой Евгенией, сыном Егором и дочерью Любовью. Кулеба выложил в социальную сеть Facebook видео, где поздравляет своих подписчиков.

"Целый день без остановки в Карпатах шел дождь. Но первого января пошел снег. Отсюда вывод: жизнь в новом году налаживается, чего и вам желаем, - написал Кулеба.

Министр рекомендует обязательно посетить Мукачево, Ужгород и знаменитые замки. А также попробовать традиционные блюда - бограч и банош, а из вин - местное Шато Чизай.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова встретила 2021-й год тоже на горнолыжном курорте Буковель Сюда она приехала с сыном Романом от экс-нардепа Александра Онищенко.

Анна Ризатдинова с сыном, фото: isntagrram.com

На своей странице в Instagram звезда заявила в подписи под фото, что в 2021 планирует создать семью.

Также на подъемниках Буковеля можно было встретить Александра Шовковского депутата Киевсовета с его девушкой Мариной Кутеповой. Пара вырвалась в отпуск на 4 дня вместе с детьми Марины от первого брака. Помимо катания на лыжах они парились в чанах на свежем воздухе.

Марина Кутепова и Александр Шовковский, фото: instagram.com

Ранее мы писали, что Давид Арахамия, глава фракции СН тоже планирует короткий отдых на Западной Украине.

"Чуть-чуть, где-то четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся”, - сообщил "Стране" нардеп.