Украинские артисты и политики встретили Новый 2021-й год ярко. "Страна" собрала фотоотчет: кто с кем праздновал и в каких нарядах.

Некоторые селебрити кучковались вместе. К примеру, к певице Насте Каменских и ее мужу Потапу в гости пришли соседи: актер Юрий Горбунов и телеведущая Катя Осадчая. Хозяйка дома встречала гостей в нарядном платье-ночнушке изумрудного цвета, а Потап был в бордовой пижаме. Кстати, Горбунов заявился в костюме Деда Мороза.

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Напомним, что обе пары живут в городке "Солнечная долина" в поселке Романков под Киевом. Именно там в прошлом году купил себе недвижимость экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

Нардеп Кира Рудык ("Голос") выставила в свой фотоблог Instagram снимки с новогодней фотосессии. Депутат также показала, что ей подарили: блокнот, календарь, шоколадного Деда Мороза, носки в виде котиков и другие мелочи.

Депутат Кира Рудык, фото: instagram.com

"Well, hello 2021! А вам что принес Дед Мороз?" – спросила Рудик своих подписчиков.

Певица Джамала встречала Новый год в Киеве и 1 января отправилась со старшим сыном в городок зимних развлечений возле Дворца "Украина".

Певица повела сына к Святому Николаю, фото: instagram.com

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поехал на праздники на Западную Украину, в частности уже успел побывать во Львове. Но новогоднюю фотографию выложил в соцсети из своего деревянного особняка на Киевском море.

Александр Ткачено с женой Анной и сыном, фото: facebook.com

Депутат Александр Скичко (СН) отпраздновал с женой Елизаветой Юрушевой, сыном и дочкой.

Александр Скичко с семьей, фото: instagram.com

Николай Тищенко, депутат от СН отпраздновал Новый год в классическом костюме. Компанию ему составили сын и жена Алла Барановская.

Тищенко и Барановская, фото: facebook.com

Кстати, как рассказывал депутат "Стране", в канун Нового года он еще находится в раздумьях, как и где ему встретить 2021-й, год. "С отдыхом пока не складывается. Планировали с женой за границу съездить, в теплые края. Но уже несколько раз меняли даты из-за совещаний и других рабочих моментов. На сегодня вообще непонятно, удастся ли вырваться куда-то или нет", - сетует Николай.

Российские артисты Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин отметили Новый год в шумной компании с друзьями и детьми в своей усадьбе в поселке Грязь (Московская область). Примадонна устроила танцы вместе с молодой женой Игоря Николаева и Мариной Юдашкиной. Алла Борисовна была в белоснежном костюме с блестящей накидкой.

Пугачева и Галкин с гостями, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", президент Владимир Зеленский уехал отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.

Встречал новый год он со своей семьей, с главой Офиса президента Андреем Ермаком, своим первым помощником Сергеем Шефиром и их семьями.