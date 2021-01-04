Во второй день нового 2021 года заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечает на Банковой за региональную политику и курирует проект "Большая стройка", приобрел загородное поместье недалеко от Киева.

Как сообщили источники "Страны", он оформил дом и землю в элитном коттеджном городке на супругу Алену.

Мы выяснили где находится новая недвижимость политического деятеля и сколько она стоит.

Приценивались еще с лета

По данным "Страны", семейство Тимошенко положило глаз на имение в коттеджном городке "Альпийка" по Новообуховской трассе близ села Подгорцы еще летом прошлого года. Тогда они присмотрели двухэтажный особняк проекта "Зальцбург".

Как сообщили "Стране" источники в окружении чиновника, он даже внес предоплату.

А в середине июля на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому.

Имение Тимошенко в "Альпийке" с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

И вот, 2 января 2021 года семейная чета приобрела там еще 27 соток земли и особняк на 354 кв. м.

Территория поселка, который находится прямо около подножья легендарных Змиевых валов, закрыта и хорошо охраняется. На 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. На продаже стоит еще всего несколько объектов, так как 90% поместий уже распроданы. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.

Минус этого коттеджного городка, по словам жильцов - огромная мусорная свалка ("полигон №5"), которая расположена неподалеку.

Правда, мэр Киева Виталий Кличко обещает ее в ближайшее время закрыть, а территорию рекультивировать.

Еще летом этот особняк был выставлен на продажу, фото: "Страна"

Корреспонденты "Страны" побывали в поселке, где расположено новое домовладение Тимошенко.

Его двор еще не облагорожен, а дом выглядит совсем не обжитым. Прямо перед входом лежат горы стройматериалов, а лужайки в засохшей листве и ветках. Поместье сильно выделяется на фоне владений остальных жильцов, у которых идеально выстриженные зеленые газоны и ландшафтный дизайн на участке.

То есть новым владельцам придется еще серьезно потратиться на ремонт. Так что семье Кирилла Тимошенко предстоит своя личная "большая стройка".

Снаружи двухэтажная вилла в "альпийском" стиле готова на 100%.

Внутри, судя по описанию, есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на два автомобиля. На первом этаже кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором этаже - комната хозяев, детская, гостевая и еще одна для под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю.

Оформлено на жену

Согласно выписке, которую мы получили из реестра прав на недвижимое имущество и земельного кадастра, оформлена новая недвижимость на Алену Тимошенко, жену чиновника.

Получился такой новогодний подарок супруге минимум на 10 000 000 грн.

Эта сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке - $1000-1300 или около 28 000–37 000 грн (по курсу НБУ). Эти цифры включают в себя и стоимость земли.

Отметим, что, судя по декларации, Кирилл Тимошенко может позволить себе такую покупку.

Только в наличке он с супругой держит более $1,3 млн. Плюс еще около $100 тысяч у них в совокупности есть на депозитах.

Правда, отдельный вопрос каким образом чиновник, пришедший на госдолжность из сравнительно небольшого бизнеса по видеопродакшену, сумел накопить такие суммы.

Тем более, что дом и земля - это не единственные крупные покупки Кирилла Тимошенко за время после назначения на должность в ОП. Летом 2019 года он купил кроссовер BMW X5 за 2 640 653 гривен.

Сейчас семья Тимошенко: Кирилл, Алена и их сын Семен (3 года) живут на Лукьяновке, в новостройке рядом с СИЗО и кинотеатром.

Как "Страна" уже писала, у него просторная квартира на 181 квадрат по улице Коперника и три паркоместа в этом жилкомплексе.

Семья политика пока обитает в большой квартире рядом с центром, фото: instagram.com

Супруга руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua.

Осенью пара отметила 7 лет со дня свадьбы.