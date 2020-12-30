2020-й называют "черным", "неспокойным", "коронавирусным" и чуть ли не самым худшим за последнее время. Тем не менее, несмотря на эпидемию ковида, карантин и плохое настроение, светская хроника уходящего года была достаточно насыщенна событиями.

Традиционно пришло время подводить итоги, загадывать желания и строить планы на будущее.

Журналисты отдела "Частная жизнь" интернет-газеты "Страна" выделили 7 явлений, трендов и людей, которые нас впечатлили в 2020-м году и стали топовыми темами для обсуждений.

Недвижимость года - хутор Гройсмана

В нынешнем году семья экс-премьера Владимира Гройсмана обзавелась резиденцией в пригороде столицы. Коттеджный городок "Солнечная долина" - тихий, живописный уголок.

Он находится в Обуховском районе в селе Романков.

Поместье семьи Гройсмана в селе Романков с высоты птичьего полета, фото: facebook.com, Владислав Бовтрук, "Страна"

Исходя из данных госкадастра, тут у политика три земельных участка, общей площадью 91 сотка. Два из них записаны на младшую дочь Кристину, а один - на жену Елену.

Земельные наделы расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Здесь у семьи два особняка схожих по архитектуре. Они не разделены изгородью, а, наоборот, соединены между собой дорожками. Оба дома двухэтажные с панорамными окнами от пола до потолка. По документам, которые получила "Страна" в реестре недвижимого имущества, особняк покрупнее (618 кв. м) был куплен Еленой Гройсман в мае. Судя по всему, он предназначается для проживания Владимира, Елены и их сына Давида (самый младший из троих детей пары).

Стоимость скромного по размерам дома на 220 квадратов сейчас в коттеджном городке 12 600 000 гривен. А вот за жилье в два раза больше нужно будет заплатить почти 41 миллион. Архитекторы предлагают аж 16 проектов домика вашей мечты площадью от 220 до 571 квадратного метра. Также в городке есть парк с прогулочными дорожками и игровыми площадками для детей.

Роман года - Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько

В конце ноября журналисты "Страны" рассекретили влюбленную пару. Выяснилось, что Михаил Саакашвили, глава исполкома Нацсовета реформ Украины, встречается с нардепом Елизаветой Ясько (СН). Они вместе со средины лета, и у них серьезные отношения.

Девушка даже время от времени живет в резиденции возлюбленного в поселке Лесники.

Совместное фото пары с Андреем Богданом наделало много шума, фото: instagram.com

Поскольку и Михо, и Лиза известные публичные персоны и политические деятели, они много пересекались по работе. Вместе ходили на эфиры ток-шоу, ездили во Львов на встречу к мэру Андрею Садовому. А в информационном поле пара засветилась в начале сентября.

Более того, в средине осени Лиза сообщила, что получила позитивный тест на коронавирус (за пару недель до этого переболел и Михо). Так вот, больничный она, судя по всему, провела в хай-тек-особняке Саакашвили.

Пиджак года у Петра Порошенко

Конечно же, мы весь год следили за гардеробами политиков. Самой дорогой вещью, о которой мы писали, оказался пиджак народного депутата Петра Порошенко (ЕС).

Во время поездки во Львовскую область пятый президент посетил музыкальный фестиваль. На мероприятие он прибыл в одежде французского бренда класса люкс - Zilli.

Порошенко селфится с поклонниками в пиджаке Zilli, фото: facebook.com

Сам производитель называет эту модель "блейзером на молнии и пуговицах" и относит к спортивной коллекции. Блейзер - это разновидность клубного пиджака с накладными карманами. Он является больше элементом практичности и повседневности в одежде, так как более свободен по крою в сравнении с пиджаком. И еще разницей пиджака от блейзера служит нашивка либо символика, которая обязательно присутствует во втором.

Как указано на официальном сайте Zillli, легкий и элегантный темно-синий пиджак с "офицерским воротником" из хлопка легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени.

Стоит он €2500, или около 82 000 гривен.

Вечеринка года по поводу рождения третьего внука Юлии Тимошенко

В начале декабря Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила мальчика. Позже общественность узнала, что новорожденный получил имя Адам. Как известно, его сестричку зовут Ева (4 года), а брата – Давид (мальчик родился в августе прошлого года). Можно предположить, что всех детей назвали именами библейских героев.

В честь этого знаменательного события семейство Тимошенко устроило банкет в одном из популярных среди випов ресторане Конча-Заспы.

Семейный портрет: трижды бабушка Юля с супругом Александром, дочкой Жужей и зятем Артуром, который держит на руках старшего ребенка - 4-летнюю Еву, фото: facebook.com

Загородный комплекс под названием "Купеческий двор" располагается одинаково недалеко от особняка Юлии Тимошенко и коттеджа ее дочери Жени. Это ресторан-парк прямо в сосновом лесу, куда ведет съезд со Столичного шоссе.

Как нам удалось узнать в заведении, банкет на 30 персон организовал предприниматель Артур Чечеткин, зять Юли. Он тут постоянный клиент. Распорядился полностью закрыть под их мероприятие основной зал.

"Такая услуга стоит 70 000 гривен в будний день и 100 000 в выходной. На эту сумму можно заказать что угодно из меню ресторана", – говорит в частном разговоре менеджер Игорь и добавляет, что в среднем нужно рассчитывать, что на еду и выпивку для одного гостя пойдет 2 000 гривен.

Еще в 50 000 гривен обошлось музыкальное сопровождение вечера (то есть общая сумма составила минимум 130 000 гривен).

Для компании пела вокалистка по имени Алена, которая со своим коллективом давно работает в ресторане.

"Для семьи Артура мы выступаем не впервые, знаем их вкусовые предпочтения. Исполняли русские и украинские шлягеры, немного итальянской эстрады. В начале вечера все было более камерно, потом началось караоке под живую музыку, а под конец не обошлось без танцев, – поделился один из артистов на условиях анонимности. По его словам, на сцене выступали папы – то есть Александр Тимошенко и Леонид Чечеткин. Особенно разошелся муж Юлии Владимировны. Он был звездой вечера. Кстати, в пляс пошла мужская половина гостей", – сказал "Стране" один из музыкантов, выступавших на этом мероприятии.

Fashion-скандал года - вышиванки Владимира и Елены Зеленских

21 мая президент Владимир Зеленский и первая леди Украины поздравили всех с Днем вышиванки. Пара разместила праздничные фотографии в вышитых сорочках, а также отправила символические подарки президентам и первым леди США, Франции, Республики Польша, Турецкой Республики и некоторых других стран.

Владимир и его супруга Елена по случаю праздника выбрали вышиванки украинского бренда ETNODIM ("Етнодім"). Модель льняной блузы, которую надела первая леди, называется "Медуза". Стоит такая 3 200 грн. В честь праздника производитель объявил скидки, и купить вышиванку можно было за 2 240 гривен. А на Владимире льняная сорочка. Ее обычная цена 2 600 гривен, а со скидкой такую можно было приобрести за 1 820 гривен.

Зеленские в вышиванках, фото: facebook.com

Бренд на своей официальной странице в социальной сети Facebook решил похвастать тем, что его продукцию выбрали первые лица страны.

"Листая ленту, мы никогда не знаем, в чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с ETNODIM. С Днем вышиванки!", - написали производители.

Комментаторы не заставили себя ждать - под фото со своими высказываниями налетели порохоботы (сторонники экс-президента Петра Порошенко) и им подобные.

Некоторые все же поздравляли ETNODIM, высказывали желание купить их продукцию и писали, что "скоро порохоботы начнут убивать всех с зелеными глазами". Многие вспоминали шутки "Квартала 95", так или иначе связанные с украинской символикой. Кто-то писал, что это вообще не вышиванки, а невесть что за рубашки. Те, у кого есть вещи этой марки, угрожали их выбросить или сжечь.

Один из комментаторов заявил, что компании следовало бы поставить фото девушек из "Правого сектора". Второй отметил, что пара на фото (то есть президент и его супруга) не имеет никакого отношения к генетическому коду Украины.

Представители бренда высказывали беспокойство о том, что понесут убытки, после такой волны ненависти и критики.

Диалог года - Арахамия и Корниенко о "корабельной сосне"

В конце июня в Николаеве руководство партии "Слуга народа" попало в скандал. Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали между собой представительниц женского пола, в частности депутата Ирину Аллахвердиеву.

Этот диалог случайно попал в прямой эфир.

Корниенко: Алахвердиева - вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да".

Как только мы опубликовали это видео, госпожа Аллархвердиева прокомментировала "Стране" инцидент: "Внешность и личную жизнь женщины, как правило, обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Однако спустя некоторое время Корниенко и Аллахвердиева пошли в отказ, мол, все это фальшивка, монтаж и неправда, а пресс-служба "Слуги народа" раздала депутатам инструкции, как правильно реагировать на инцидент. Если очень коротко, то нардепов просят "морозиться" от журналистов, переводить вопросы по этому поводу на шутки и настаивать на том, что это склейки видео, а не оригинал.

Стиль года - смокинги и бабочки Ирины Венидиктовой

В этом году Украина получила первую женщину на посту генерального прокурора. Ирина Венедиктова уже около девяти месяцев сидит в этом кресле. Конечно же, она как топ-чиновник интересна не только своей госдеятельностью, но и частной жизнью. Как мы уже писали, Ирина замужем за Денисом Колесником, который занимает должность замначальника департамента киберполиции. У Ирины и Дениса двое детей: дочь Аделина и сын Данила.

Что касается стиля главы ГПУ, то стало понятно, что она не гонится в одежде за последними веяниями моды, но старается придерживаться делового дресс-кода. Мы заметили, что Ирина редко появляется в платьях, но очень любит брючные костюмы, смокинги, а также галстуки-бабочки. К слову, у нее целая коллекция таких аксессуаров.

Ирина Венедиктова носит галстуки-бабочки, фото: facebook.com

Галстук-бабочка привычен, естественно, как элемент мужского гардероба, но все чаще можно увидеть его и на девушках. Периодически дизайнеры переосмысливают этот аксессуар.

Как "Стране" объясняют эксперты по имиджу, Ирина Венедиктова, надевая бабочку, хочет придать себе мужественности и уверенности.

"Существует вечная классика, иконический женский смокинг от Ив Сен Лорана как протестное заявление мужскому миру от уверенной в себе женщины. Дама в смокинге – это скорее вечерний вариант, и в современном прочтении имеет правильную длину, легкий оверсайз, атласные лацканы, а брюки к нему должны быть скроены из той же ткани и иметь завышенную талию, быть свободными от бедра и удлиненными. Венедиктова не всегда носит смокинги, иногда это простые брючные костюмы в сочетании с бабочкой", – рассказывает эксперт Елена Тихая и добавляет, что идея надевать бабочку, отправляясь на официальное мероприятие, неплоха и что это, возможно, заявка на ассоциации с высоким стилем моды.