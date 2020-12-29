Катя Сильченко, одна из дизайнеров одежды для первой леди Украины, на этой неделе стала главным ньюсмейкером светской хроники.

Модельер, основатель бренда The Cоаt, сообщила, что разошлась с мужем после 10 лет совместной жизни. Более того, на днях сама Елена Зеленская рассказала о подборе гардероба, а Катя вспомнила, как начала обшивать супругу президента.

На той неделе сама Сильченко призналась в одной из телепрограмм, что рассталась с супругом и больше всего жалеет именно об этом в ушедшем году. У пары в 2015 году родилась дочь Сати. Но брак распался в начале 2020.

С тех пор они не живут вместе, хотя развод еще не оформляли. Муж дизайнера Камо Багдасарян занимается сельским хозяйством и производством продуктов питания, у него колбасный завод в Крыму. Предприниматель личные темы пока не комментировал.

Несмотря на расставание, семейство поддерживает теплые человеческие отношения, фото: instagram.com

Тем временем карьера Сильченко идет вверх, а ее вещи носят такие топ-звезды, как певицы Вера Брежнева, Тина Кароль, Наталья Могилевская. Артисток даже не смущает появляться на публике в одинаковых нарядах от именитого дизайнера.

Так, недавно сразу несколько звездных дам были замечены в идентичных вещах. Например, Алла Барановская, жена нардепа Николая Тищенко (СН) снялась в фотосессии в ярко-розовом мини платье от The Cоаt. Немногим ранее в точно-такой же обтягивающей модели а-ля Барби была замечена Тина Кароль.

Певица и бизнес-леди в ярких платья от The Cоаt, фото: instagram.com

А народная артистка Наталья Могилевская выбрала радужную шубку из перьев страуса именитого украинского бренда. И в такой же ходит сама ее создательница Катя Сильченко.

Она призналась, что в детстве занималась танцами и у нее было платье с разноцветной бахромой. Задумка была сделать реплику (копию), которая напоминала бы о той внутренней свободе, которую девушка ощущала во время тренировок. Шуба оказалась настолько удачной задумкой, что за ней в очередь выстроилось множество столичных модниц.

Сама модельер и ее звездная клиентка в шубе из разноцветных перьев, фото: instagram.com

Но вот первую леди Елену Зеленскую дизайнер одевает куда более скромнее. В эфире телеканала ICTV модельер рассказала, что до вступления Владимира Зеленского на пост президента, они не сотрудничали.

Но когда началась предвыборная компания, Елена пришла к ней и предложила поработать.

"Я люблю где-то больше талию затянуть, где-то использовать женственность, сексуальность, поиграть на этих нотах. А там по протоколу у нас свои "но", - сказала Сильченко.

Сама же леди Зе сейчас по долгу службы носит одежду в стиле smart-casual в основе которого акценты на элегантность и комфорт. И заявляет, что выбирает украинских дизайнеров, при этом не смотрит на имена и бренды.

«Я - живой человек, а не манекен. Я могу уставать, болеть, нервничать, как и все. Извините, но я не буду выполнять заказы относительно моего внешнего виде. Если вещь мне идет, то я ее с удовольствием надену», - передает слова Елены ВВС News Украина.

Первая леди в нарядах от Кати Сильченко, фото: facebook.com, president.gov.ua, Изым Каумбаев, "Страна"

Елена Зеленская носит преимущественно вещи от The Cоаt во время официальных заграничных визитов. Также надевает творения рук Кати Сильченко и для публичных мероприятий в Украине. Но фотокорреспонденты "Страны" видели первую леди в нарядах от украинского бренда и в повседневной жизни.

Например, жена Владимира Зеленского в день выборов приехала на избирательный участок в кедах, свободных брюках и пушистом желтом свитере лимонного цвета от Сильченко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Венедиктова коллекционирует бабочки и носит брендовую обувь.