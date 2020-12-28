Депутатам фракции "Слуга народа" руководство настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы. Все это делается ради, того, чтоб в прессе не спровоцировать никакого скандала. В прошлом году президент Владимир Зеленский посетил Оман и тем самым поднял волну хейта и негодования.

"На сколько мне известно, поводом для такого запрета послужила еще и информация, о том, что Илья Павлюк, влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорит наш источник во фракции.

Чуть позже Евгения Кравчук, заместитель фракции СН рассказала в одном из интервью, что действительно такие просьбы поступали.

"Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", - сказала Кравчук.

"Страна" решила выяснить у некоторых депутатов СН, знают ли они где проведут новогодние праздники.

Давид Арахамия, глава фракции заверил нас, что его отпуск уже давно спланирован.

"Чуть-чуть, где-то четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся”, - сообщил "Стране" Арахамия.

Туры на остров Занзибар (Танзания) действительно сейчас популярны. Это такая себе альтернатива Мальдивам. Тут тоже пляжи в стиле "баунти", местный колорит, традиции танзанийцев. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 000 гривен на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 000 гривен.

Эти нардепы выбрали бюджетный отдых зимой либо вовсе не едут в отпуск на праздники, фото Изым Каумбаев, "Страна"

Александр Корниенко, руководитель партии "Слуга народа" на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам, что планирует отдохнуть на "недорогом" курорте. "Я собираюсь на недорогой курорт - Египет. Думаю, что большинство украинцев меня том может встретить", - сказал Корниенко.

Депутат Николай Тищенко еще находится в раздумьях как и где ему встретить Новый 2021-й год. "Новый год для меня - это семейный праздник. Потому конечно же буду праздновать его вместе с женой и сыном. С отдыхом пока не складывается. Планировали с женой заграницу съездить, в теплые края. Но уже несколько раз меняли даты из-за совещаний и других рабочих моментов. На сегодня вообще не понятно, удастся ли вырваться куда-то или нет", - сетует Николай.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", как и президент Владимир Зеленский проведет зимние каникулы на западе нашей страны.

"Буду на Западной Украине. Еду к себе в родной дом, которого у меня там уже нет, но остались воспоминания. У меня на Прикарпатье есть знакомые, к сестре в Раву-Русскую (Львовская область – Ред.) тоже заскочу. У меня там ничего нет, я свой дом продала, поэтому только считается, что еду домой, а на самом деле, дом у меня теперь в Киеве. У нас есть традиция - традиционный праздничный стол, колядки. Западная Украина этим славится, а Новый год я обычно не очень ярко отмечаю, ложусь спать. Еще в полночь могу немного посмотреть на мандарины и майонез, а потом ложусь спать", - делится своими планами со "Страной" Верещук.

Александр Качура, депутат фракции “Слуга народа” рассказал нам, что останется в Киеве.

“Буду дома отмечать, так как у нас маленький ребенок. Поэтому будем дома с оливье и шампанским. Поэтому первый тост, а потом - шепотом, так как малыш будет спать. Поздравление президента будем в наушниках смотреть, чтобы не разбудить. У нас всегда собирались за большим столом семьями, но в этом году невозможно: кто-то болеет коронавирусом, а родители в возрасте”, - поделился нардеп.

Наомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский с Ермаком и Шефиром новогодние каникулы проведут в Карпатах.