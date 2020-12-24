"Страна" не изменяет своим традициям и в канун новогодних праздников мы поговорили с организаторами концертов, а также закрытых вечеринок, чтоб узнать цены на выступления украинских звезд 31 декабря.

Также мы узнали какие тусовки ждут украинцев.

По словам экспертов, эпидемия коронавируса и карантинные ограничения вообще поставили под большой вопрос массовые мероприятия в новогоднюю ночь 2020-2021.

Но администраторы популярных столичных заведений активно рекламируют новогоднюю программу, которая запланирована на 31-е декабря. Тем более, что как раз сегодня Кабмин разрешил ресторанам работать до 7 утра в ночь на 1 января.

Тут можно отведать хорошее мясо и вино, фото: beef.kiev.ua

Мы узнали, что банкет планируются в стейк-хаусе BEEF, рядом со Дворцом Спорта. Там гостей ждут с 21:00 на застолье и танцы. Угощать будут мясными деликатесами и морепродуктами. Стоимость 2200 с человека.

В загородном комплексе Fabius будет праздник по сценарию фильма "Один дома". С собой можно брать малышей, для которых запланированы аниматоры. Детский билет на этот вечер стоит 1800 грн, а взрослый от 3000 до 5500, в зависимости от расположения в зале.

В ресторане "Прага", что на ВДНХа, будет коктейльная вечеринка под хиты 90-х. На протяжении всего вечера для гостей заведения напитки в неограниченном количестве. Вход на мероприятие обойдется в 6500 грн за персону.

В ресторане "Прага" царит новогодняя обстановка, zagorod.com.ua

Лучше ничего, чем тусить по Zoom

Мы пообщались с ведущими ивент-агенствами, чтобы узнать, будут ли компании проводить новогодние вечеринки для своих подчиненных и какова ситуация на рынке развлекательных услуг.

"Летом было немного работы, в основном частные мероприятия на территории заказчиков (загородные дома) или на закрытых локациях. Вся надежда была на новогодние корпоративы, но с наступлением октября (а именно в этот месяц ранее уже полным ходом шла подготовка новогодних мероприятий) мы все поняли, что ждать нечего, - говорит ивент-организатор Алена Ка, агентство IdealSecrets. - У нас есть несколько заказов от частных клиентов, а также крупных компаний на празднование новогоднего корпоратива. Но с введением карантина выходного дня, некоторые заказчики отменили мероприятия вовсе, так как боятся, что введут полный локдаун. А кто не отменил, то поставил всю подготовку на паузу".

По ее словам, не приживается в Украине популярный во всем мире он-лайн формат вечеринок в Zoom, так как в нем нет души и эмоций. Их клиенты в этом году предпочитают не проводить мероприятия вообще, нежели веселится на удаленке.

"Мероприятия которые проводятся в он-лайн формате это в основном конференции сейчас. Была на рынке проведена он-лайн свадьбы еще в самом начале карантина, нашими коллегами по цеху, но знаю что по бюджету это оказалось совершенно не намного дешевле чем традиционный офлайн формат", - объясняет Алена Ка.

Да и знаменитости топ уровня не принимают приглашения выступить по Zoom на вечеринке. Максимум на что певцы и музыканты могут пойти, так это на он-лайн фестиваль. И то, этот формат подходит для начинающих и мало раскрученных артистов.

Где будут звезды?



Многие ведущие звезды шоу-бизнеса до сих пор в подвешенном состоянии. В этом году с сентября-октября их не бронировали, как обычно, поэтому артисты были вынуждены даже опустить "новогодний" тариф. Мы расспросили у организаторов вечеринок, какие планы у знаменитостей в новогоднюю ночь и сколько это будет стоить в условиях эпидемии.

Как выяснилось, Руслана Лыжичко готовит он-лайн проект. Она выйдет в новогоднюю ночь в эфир прямо из своего дома в поселке Лесники под Киевом. Что это конкретно будет: концерт или презентация новых песен - певица держит в секрете и говорит, что все проанонсирует накануне в своих соцсетях.

Останутся резать салаты, жарить мясо и пить шампанское в домашней атмосфере продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) со своей супругой Настей Каменских (NK). Артистка ONUKA в этом году тоже не брала корпоративы и будет отдыхать дома с супругом и маленьким сыном.

Певица TAYANNA будет работать и выступит в комплексе Verholy Relax Park, который находится под Полтавой. Новогодний пакет на 2 ночи и 3 дня (с 31 декабря по 2 января), который включает в себя проживание, новогодний банкет со звездой, завтраки и посещение SPA-комплекса - стартует от 29 500 гривен за человека при размещении в полулюксе, если же вы хотите разместиться в коттедже, то это будет 45 000 грн.

Шоумен Дима Коляденко любит работать в новогоднюю ночь и в этом году планирует выступать.

"У него полноценная концертная программа с балетом, виджеингом, реквизитом и сменой костюмов. В этом году на частном мероприятии он выступает за $7000. В карантинный Новый год никто цены в два раза (от обычного тарифа) не повышал. Да, чуть подняли, но скромненько", - рассказывают в ивент-агентстве.

Народная артистка Наталья Могилевская 31 декабря работает, фото: пресс-служба

Что касается Натальи Могилевской, которая стабильно дает концерты в новогоднюю ночь и в прошлом году выступала в Харькове, то на сей раз она поедет в горы. Как нам стало известно, певица будет работать на закрытом мероприятии в Буковеле. Цена на Могилевскую не упала, ее выступление на праздничном корпоративе обойдётся заказчику около 25 000 - $30 000.

По нашей информации, Оля Полякова выступит в новогоднюю ночь трижды: на одной частной вечеринке, а после - в отеле на воде Bakkara и в комплексе Osocor Residence (ул. Виноградная,2).

Здесь она начнет развлекать гостей с 2 часов ночи. Это мероприятие планируется под открытым небом. На территории "Осокора" будут работать фуд-корты, уличные бары, развлекательные зоны (горка и карусель) и играть диджей.

Входной билет стоит 1000 гривен, а вот если вы хотите сидеть за столиком на террасе, то надо внести депозит: к примеру, на 6 гостей это будет 7000 гривен. Есть здесь и ресторан, зайти в него стоит 3000 гривен (билет) плюс депозит 4500 на одну персону.

Ивент-менеджеры говорят, что ценник на Полякову чуть упал, по сравнению с прошлым годом и сейчас новогодний корпоратив с ней обойдется организаторам плюс минус в $50 000.

Мoнатик и его подопечные будут выступать на этот Новый год, фото: inter.ua

"Пока что запрос в новогоднюю ночь есть и на Диму Монатика (MONATIK). Запрос из Киева. Люди соскучились по выступлениям любимого артиста и очень хотят в Новый год вступить с дорогой сердцу музыкой. И кто, если не Монатик, который в этом году просто давал смысл проснуться всем и начать работать, что-то делать, выпускать клипы, записывать дуэты, создал мюзикл. Но ситуация в современном мире в связи с пандемией может поменяться в любой момент. Команда артиста планирует встретить Новый год на сцене. Более того, на выступление пригласили и подопечных продюсерского лейбла Димы - Лиду Ли и Нино Басилая с их сольными песнями и программами", - говорят организаторы вечеринок и добавляют, что выступление трех артистов в новогоднюю ночь будет стоить около $100 000.

Студия "Квартал 95" даст выступление 30 декабря во Freedom Hall, который планировался еще раньше и был перенесен из-за карантинных ограничений. Так что все билеты действительны, а новых в продажу поступило ограниченное количество. Стоимость размещения за столиком от 2000 до 4000 грн.

В саму новогоднюю ночь во Freedom Hall тоже запланирована шоу-программа с угощениями.

Цена с человека 4000-6000 грн. Интересно, что заболевшим коронавирусом возвращают 100% от стоимости билета за день до мероприятия при наличии справки из лаборатории.

Макс Барских в новогоднюю ночь выступит в киевском ресторане Alaska. Стоимость билета сюда от 6000 до 9000 гривен в зависимости от этажа, на котором находится ваш столик. В подарок от заведения - на двоих бутылка шампанского Moët & Chandon. Меню с менеджером надо согласовывать индивидуально.

"В последние дни декабря у Макса запланировано три выступления и концерт в новогоднюю ночь. Гонорар за всё это будет около $220 000. Потом он планирует собрать друзей в своей творческой квартире, чтоб встретить 2021-й год. С приглашением уточняется, что на столе будет исключительно домашняя кухня: в частности пирожки с мясом и холодец", - делится инсайдерской информацией сотрудник ивент-агентства.