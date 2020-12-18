17 декабря страна наконец-то получила министра аграрной политики и продовольствия. Им стал 32-летний Роман Лещенко.

Таким образом, в Кабмине вернули полноценное аграрное министерство, что накануне анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что до того, как Лещенко сел в кресло министра, он был председателем Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Он также работал главным юридическим консультантом компании OSG Group. С 2013 года был ассистентом, доцентом кафедры финансового права юридического факультета КНУ им. Шевченко.

Новоиспеченный министр в полях, фото: facebook.com

В октябре 2019 года стал уполномоченным президента по земельным вопросам.

Если верить официальной биографии, новый министр владеет украинским, английским, испанским, польским и русским языками.

Он женат и с супругой Аллой воспитывает сыновей Николая и Геннадия.

Лещенко вместе с семьей проживает в квартире в Киеве на 113,6 квадратных метра, принадлежащей его жене. Есть у чиновник 16 соток и крошечный домом на 41 квадрат в Черкасской области.

В своей декларации за 2019 Лещенко указал доход на общую сумму 198 357 гривен. При этом его жена заработала за год 161 577 гривен. Информацию о счетах в банках или наличных Лещенко в декларации не указал.

При этом у семейства автопарк из трех иномарок. Сам Лещенко имеет внедорожник Toyota Land Cruiser 150, а его жена – городской джип Volkswagen Tiguan. Обе машины 2013 года выпуска. Чиновник также пользуется более новым кроссовером Renault Duster (2019 года выпуска).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Венедиктова переехала на съемное жилье под Киевом.