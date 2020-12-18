В эту пандемию коронавируса защитная маска уже давно стала неотъемлемым ежедневным атрибутом, без которого подавляющие число украинцев просто не выходит из дома. Особенно она актуальна в закрытых помещениях при большом скоплении народа.

Что как раз-таки характеризует зал пленарных заседаний Верховной Рады. Поэтому, в парламенте можно увидеть маски на любой вкус и цвет.

В большинстве своем народные избранники носят одноразовые медицинские маски белого и черного цветов. Некоторые чинно сидят в них весь рабочий день, несмотря на то, что со временем дышать становится труднее. Другие же открывают нос, спускают на подбородок или вовсе держат в руках.

Фотокорреспонденты "Страны" сняли самые оригинальные маски парламентариев. И посмотрели, как модницы Рады интегрируют такой аксессуар в свои повседневные деловые образы.

Звезда этой сессионной недели "слуга народа" Дмитриева и ее маска в тон платья, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Несомненно, больше всего внимания на этой неделе было приковано к Оксане Дмитриевой (СН). Эта видная брюнетка любит яркие наряды и давно прослыла большой модницей в Раде. Обычно она прикрывает рот и нос черной тканевой маске от отечественного бренда ÜLKA, срок действия которой 2 месяца, а стоимость 80 грн.

Но на днях, она появилась под куполом парламента в розовом платье и дополнила ансамбль броскими аксессуарами. На талии была баска – трендовый широкий пояс-оборка, который подчеркивает силуэт. На воротничке массивная брошь из бисера в виде ласточки. На лице маска в тон платью.

Когда «слуга народа» в таком наряде поднялась переговорить со спикером Дмитрием Разумковым, многие стали обсуждать ее стиль.

А вот оригинальные маски беспартийной Виктории Гриб часто остаются незамеченными, наверное, потому, что сидит она в самом последнем ряду, подальше от взоров прессы. Но мы рассмотрели, что политик в один из дней была в маске из черного кружева.

А вчера в красной с рождественским орнаментом. На маске нарисован Санта Клаус, подарки, леденцы. К слову, она тоже хорошо сочеталась с красным пиджаком нардепа.

Классическая комбинация цветов для деловых женщин, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Многие женщины Рады выбирают классическое черно-белое сочетание в деловой одежде. И соответственно маску под стать. Такое сочетание мы заметили на Юлии Тимошенко и Наталье Королевской.

Черный защитный аксессуар уважают и мужчины. Из элементов декора у них встречается логотип, например как у Разумкова силуэт здания Рады. Или лозунг, как у Николая Тищенко (СН) #SAVEФОП. Или украинский орнамент, как на маске экс-президента, а сейчас лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Как мы уже сообщали, семейство нардепа носит изделия львовской студии авторской одежды "Гойра" (Hoyra).

Как в костюмах, так и в аксессуарах, мужчины-политики предпочитают сдержанный стиль, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

К слову, традиционная вышивка украшает и маску Ирины Верещук (СН). Этот нардеп темным аксессуаром дополнила свой монохромный элегантный образ.

А самым забавным оказался еще один представитель президентской фракции Максим Дырдин. В глаза сразу бросились его ярко-желтый галстук и маскарадная маска. На ней изображен широко открытый рот.

Напомним, ранее "Страна" писала, что нардеп "зеленая кнопочка" Криворучкина носит часы по цене джипа.