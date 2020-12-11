42-летняя Ирина Венедиктова уже около девяти месяцев сидит в кресле генерального прокурора. Конечно же, она как топ-чиновник интересна не только своей госдеятельностью, но и частной жизнью. Как мы уже писали, Ирина замужем за Денисом Колесником, который занимает должность замначальника департамента киберполиции. У Ирины и Дениса двое детей: дочь Аделина и сын Данила.

За последних полгода семья уже несколько раз сменила свое место проживания. Сейчас Венедиктова поселилась неподалеку от Киева.

Что касается стиля главы ГПУ, то стало понятно, что она не гонится в одежде за последними веяниями моды, но старается придерживаться делового дресс-кода. Мы заметили, что Ирина редко появляется в платьях, но очень любит брючные костюмы, смокинги, а также галстуки-бабочки. К слову, у нее целая коллекция таких аксессуаров.

Ирина Венедиктова в бабочке, фото: facebook.com

Галстук-бабочка привычен, естественно, как элемент мужского гардероба, но все чаще можно увидеть его и на девушках. Периодически дизайнеры переосмысливают этот аксессуар.

Как "Стране" объясняют эксперты по имиджу, Ирина Венедиктова, надевая бабочку хочет придать себе мужественности и уверенности.

"Существует вечная классика, иконический женский смокинг от Ив Сен Лорана как протестное заявление мужскому миру от уверенной в себе женщины. Дама в смокинге - это скорее вечерний вариант, а в современном прочтении имеет правильную длину, легкий оверсайз, атласные лацканы, а брюки к нему должны быть скроены из той же ткани и иметь завышенную талию, быть свободными от бедра и удлиненными. Венедиктова не всегда носит смокинги, иногда это простые брючные костюмы в сочетании с бабочкой", - рассказывает эксперт Елена Тихая и добавляет, что идея одевать бабочку на официальном мероприятии неплоха и что это, возможно, заявка на ассоциации с высоким стилем моды.

Что касается брендовых вещей, то генпрокурор старается не пестрить логотипами всемирно известных фирм, однако, мы заметили, что она часто носит дорогую обувь.

Венедиктова в туфлях Gucci, фото: facebook.com

К примеру, на встречу с Чарльзом Пратсом, вице-президентом Парижского трибунала высшей инстанции Ирина пришла в брючном костюме, белой рубашке с бабочкой цвета индиго и в туфлях итальянского бренда Gucci.

Эти лодочки с пряжкой в виде подков (horsebit) - легендарная классика от "Гуччи". Они изготовлены из лакированной кожи. Каблук - 6 сантиметров.

Стоит пара таких туфель $740 или около 21 000 гривен по курсу НБУ на 11.12.2020 года. Однако сейчас эту обувь можно найти на распродажах или онлайн-барахолках со скидкой.

Еще одни брендовые туфли мы увидели у главы ГПУ на одном из телеэфиров. В студию шоу "Свобода слова" (канал ICTV) она пришла в итальянских лодочках с бантами от Salvatore Ferragamo.

Венедиктова в обуви Salvatore Ferragamo, фото: facebook.com

Модель D'orsay Ornament Bow Rietta была очень популярна несколько лет назад из-за игривых бабочек на носке. Сейчас она уже выпускается в обновленном виде и ярких цветах. Лодочки D'orsay - это туфли с закрытым носком и пяткой, однако с открытыми боковыми изгибами. Могут быть как на каблуке, так и на плоском ходу, танкетке.

Новые туфли от Salvatore Ferragamo как у Ирины Венедиктовой стоят $750 или 21 000 гривен.

Мы уже писали, что обувь этого бренда носит также Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. У нее есть балетки балетки из замши за $550.