Анастасия Зинченко, та самая 23-летняя "девочка с собачкой из Уханя", которая стала известной благодаря эпидемии коронавируса в Китае, и 43-летний чиновник Максим Соколюк, глава Госмиграционной службы не сходят со страниц светской хроники.

Интерес к паре подогревает сама Зинченко, которая выкладывает в социальные сети совместные фото и пишет об отношениях. В своих постах Настя называет себя "женой" Максима, но, скорее всего, речь пока идет лишь о гражданском браке. Хотя предложение руки и сердца Соколюк уже сделал молодой избраннице.

Максим Соколюк и Настя Знченко, фото: instagram.com

На днях девушка поделилась чувствами со своими подписчиками по поводу 20-летней разницы в возрасте со своим избранником.

"Мне кажется, все ждали пока я подниму этот вопрос сама и напишу свои мысли об этом. У нас с Максимом разница 20 лет, но я их ощущаю, как 5. Не больше и не меньше. Когда я ещее была в Ухане и меня не эвакуировали, 20 февраля мне позвонил Максим. Он был уверен, что я 1979 года рождения, потому что так было написано в списках на эвакуацию. В моем годе рождения была ошибка. И он общался со мной долгое время с уверенностью, что я взрослый человек, и не вдавался из-за этого в подробности. Сейчас, когда мы обсуждаем эту тему, это интересно. Говорит, что по общению, рассуждению, интересам и взглядам, мы похожи и нет ощущения что я младше. Наши мысли как одно целое, нам не нужно иногда что-то говорить вслух, хватает взгляда или жеста. Мы любим старые фильмы, любим музыку одного и того же исполнителя. У нас досуг общий, как и аптечка", - пишет Настя.

Зинченко 23 года, а Соколюк старше на 20 лет, фото: instagram.com

Она утверждает, что Соколюка не волнуют ее юношеские перепады настроения, потому что он рассудительный и умный мужчина: "Конечно, у меня есть свои интересные 23-летние приколы, детские даже я бы сказала, но от этого нам интереснее и веселее. Самая часто произносимая фраза в нашем доме: "Скучная жена - горе в семье". Мне с ним хорошо, спокойно и так надеежно! Я знаю, что он не обратит даже внимание на мое "настроение-качели" в определенные дни, не обидется на мою вспыльчивость по утрам (если не выспалась). И все потому, что он взрослый, рассудительный и умный мужчина. Он знает, что это моя природа, что это временные моменты, на которые внимания обращать не нужно. Он любит меня, а я его. И я уже и не помню, что у нас есть разница в возрасте, пока об этом кто-то не напишет в комментариях. Спасибо что держите нас в курсе событий".

Кстати, Зинченко очень чувствительна к тем сообщениям, которые оставляют у нее на страницах. На все позитивные - она отвечает, а вот если идет критика или неприятные высказывания, то блокирует пользователей и советует "заняться своей жизнью".

Напомним, что Максим Соколюк был женат на момент знакомства с Настей. Сейчас он уже в разводе.

"Страна" узнала, что чиновник был в браке 19 лет с киевлянкой Юлией. У пары двое деток – сын Денис и дочка Дарья. Мальчик занимается плаванием, а девочка – актерским мастерством и даже уже снимается в кино. Мы связались с Юлией, чтобы узнать, как обстоит история с разводом по ее версии. Девушка ответила нам, что не хочет никакой шумихи: "Я не публичный человек, и мне не очень приятно это обсуждать. Если он захотел это обнародовать, это его дело. Ситуация слишком личная для меня и моих детей". Она подтвердила, что инициатором расставания был муж.

Настя Зинченко и Максим Соолюк, фото: instagram.com

Напомним, что Максим Соколюк и Анастасия Зинченко в один день объявили о своих отношениях. 6 сентября глава миграционной службы написал, что решение проблемы девушки с возвращением из охваченного коронавирусом Уханя перешло со временем в романтическое общение. Лично пара встретилась в конце апреля, когда Настя все-таки вернулась из Китая в Херсон. Эвакуироваться самолетом в Украину Зинченко отказывалась из-за собаки.