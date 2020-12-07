На днях на "ВТБ Арене" в Москве (Россия) состоялся итоговый концерт "Песня года". Специально ради это выступления приехала из Киева 73-летняя София Ротару.

Артистка не смогла отказать давнему другу композитору и автору песен Игорю Крутому, тем более она участвует в этом музыкальном фестивале с самого его основания в 1973 году, пропустила лишь один раз - в 2018-м.

Как сообщает таблоид StarHit, София Михайловна по прибытию в Россию отсидела двухнедельный карантин в московской квартире.

На "Песне года" она исполнила "Червону руту" и представила новую композицию "Сердце размером с солнце". В прошлом году Ротару тоже привезла на фестиваль новинки своего репертуара. Поклонники, как обычно, засыпали легендарную артистку огромным количеством цветов.

Николай Басков, Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев на "Песне года", фото: starhit.ru

Фурор на концерте произвел 72-летний Валерий Леонтьев. Певец за время пандемии сбросил около 8 килограммов и с легкостью прыгал и танцевал по сцене.

Не обошлось за кулисами "Песни года" и без небольшого скандала. Филипп Киркоров немного опоздал на репетицию своих номеров. За что поп-королю объявил выговор режиссер мероприятия - Александр Ревзин. Мол, концерт-съемка, начинать нужно вовремя, а ты задерживаешь процесс.

Киркоров в ответ за словом в карман не полез, после чего, уже за сценой, еще раз высказал свое недовольство. Кстати, ругаются эти двое уже не в первый раз - что-то подобное уже случалось на "Новой волне".

Ани Лорак за кулисами, фото: instagam.com

Украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, тоже приняла участие в концерте. 42-летняя артистка опубликовала в фотоблоге Instagram снимок с выступления в костюме бежевого цвета с благодарностями продюсеру Игорю Крутому, что дал ей возможность выйти на сцену "Песни года".

"Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!" - написала Лорак под фото.

Голливудская звезда Ким Кардашьян любит облегающие бежевые наряды, что сливаются с тоном кожи, фото: instagam.com

На сцене пели практически все представители российского шоу-бизнеса, среди которых Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Николай Басков, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Леонид Агутин. А также украинские звезды Таисия Повалий и Светлана Лобода. Ведущими стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Лолита Милявская, Дима Билан, Диана Арбенина, Леонид Агутин, фото: фото: starhit.ru

Билеты на мероприятие можно было купить по цене от 1650 до 7700 рублей (от 630 до 3000 грн), но из-за коронавирусной обстановки продавали всего лишь 25% от всего зала. Новогодний концерт покажут 1 и 2 января на телеканале "Россия-1".

Кстати, Telegram-канал Mash сообщил, что съемки новогоднего концерта на "ВТБ Арена" прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Компания "АРС", организовавшая съемки, дала официальный комментарий и отрицает нарушения ограничений по COVID-19 при съемках.

"На съемках "Песни года" соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках. Все, кроме зрителей, включая ТВ-группу, оргкомитет, СМИ, балет, оркестр прошли ПЦР-тест. Те, у кого он был положительным, не допускались на съемку", - рассказала Дарья Белозерова, пиар-директор компании "АРС".

По ее словам, зрительный зал был заполнен на 25%, согласно требованию Роспотребнадзора.

Представитель уточнила, что зрителям, которые пришли на мероприятие без масок и перчаток, их выдавали на месте. Сотрудники площадки регулировали поток гостей для соблюдения дистанции. "В фойе зрительного зала, а также по всей зоне за кулисами стояли дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы", - добавила она.