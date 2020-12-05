Один из самых крупных и скандальных застройщиков столицы Максим Микитась - главный герой новостей последних дней. Бывший владелец строительной корпорации "Укрбуд" провел полгода в СИЗО, а в среду, 2 декабря вышел на свободу. Точнее - под домашний арест.

Экс-нардеп возместил 50 000 000 из 81 640 000 грн ущерба по делу о присвоении имущества Нацгвардии Украины.

Более того Микитась пошел на сделку с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и стал давать показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова

Татаров неделю назад жестко выступил против НАБУ, заявив, что это "не украинская история" и сказав о необходимости увольнения главы НАБУ Артема Сытника. После чего против него НАБУ активизировало уголовные дела (основываясь на показаниях Микитася), а ему самому пытались вручить подозрение (подробнее об этом читайте в нашей статье).

После показания на Татарова Микитася и выпустили на волю.

Кроме того, Микитась дал показания и против экс-премьера Владимира Гройсмана.

Якобы доверенному лицу последнего застройщик дал офисные помещения в элитном ЖК "Аристократ" по цене в три раза ниже рыночной в обмен на нужные для Микитася решения.

С террасы огромного особняка открывается отличный пейзаж, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" побывала в селе Гнедин на берегу Днепра. Тут в своей роскошной резиденции под круглосуточным домашним арестом и находится Максим Микитась. И условия тут, прямо скажем, более чем комфортные и роскошные.

Поместье застройщика очень сильно выделяется на фоне соседских домов.

Это целый дворец с гостевым домом, гаражом на четыре машины и хозяйским двором для многочисленного автопарка из элитных иномарок, собственным озером, бассейном, теннисным кортом, детской площадкой и выходом к реке.

Поместье предприниматель оформил на жену, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сам особняк в классическом стиле впечатляет своей площадью. Два этажа и мансардная крыша, огромная летняя кухня и террасы, которые выходят на задний двор.

Все это занимает 1731 кв. м, еще отдельно стоящий домик для гостей на 261 квадрата. Это даже больше, чем владения Петра Порошенко в Козине.

Как писала ранее "Страна", у бывшего президента Украины хоромы на 1331 кв. м вместе со всеми уличными пристройками.

На участке Микитася нет клумб и вычурного ландшафтного дизайна.

Во дворе просто постелен живой ковер из травы, множество туй и голубых елей.

Также высажены молоденькие плодовые деревья, есть несколько грядок. За домом - настоящий детский городок (у Максима и его супруги Натальи две дочки - Ред.).

Тут тебе и поле для игры в футбол, баскетбол, большой теннис. И качели с горкой. И даже самодельный двухэтажный домик из дерева для игр на свежем воздухе.

Небольшой бассейн, крытые паркоместа, детская и спортивная площадка на участке Микитася, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Самого хозяина на территории мы не увидели.

Сырая погода, сильный туман и ветер не располагали к прогулкам на улице. Ходили возле гаражей лишь несколько крепких парней, похожих на охрану экс-нардепа. Там же были запаркованы пару иномарок.

Местность это элитная прямо на берегу Днепра. Рядом озеро Золоче и одноименный коттеджный городок. Прям через реку, на другом берегу Конча-Заспы.

До Киева рукой подать: полчаса или 25 км и вы в центре города.

Поместье застройщика Микитася с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

По документам, резиденция в Гнедине числится на жене предпринимателя с 2014 года. Просторный особняк Микитась обозначил, как "дачу". А территория семейства состоит из нескольких участков общей площадью 1,2 гектара.

Отметим, что помимо этого владения по декларации за 2019 год, которую экс-нардеп подавал в НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) на него оформлены два дома: в столице (523 кв. м и стоимостью почти 10 000 000 грн) и крошечный в пригороде (44 кв. м в Иванковичах).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Венедиктова арендует коттедж между кладбищем и Бездной.