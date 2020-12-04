Егор-Даниэль Кличко, старший из трех детей мэра Киева Виталия Кличко, теперь снова есть в Фейсбуке. Молодой человек завел профиль и разместил там несколько снимков. Посты, друзей и прочую личную информацию он предпочел скрыть от посторонних глаз.

Но "Стране" удалось достать несколько кадров из семейного архива Кличко.

Последняя активность Егора в соцсетях была замечена почти четыре года назад. В конце января 2017 года он сообщил, что его укусил за руку аллигатор. Тогда мы выяснили, что Кличко-младший работает волонтером в заповеднике рядом с Майами. Он ухаживает за крокодилами, которые там содержатся. Молодой человек опубликовал снимок, где видно семь швов на двух пальцах правой руки, и поспешил заверить, что с ним все хорошо. Эта история имела большой резонанс.

Вслед за "Страной" эту новость опубликовал всемирно известный британский таблоид Daily Mail. А пресс-служба мэра поспешила опровергнуть, мол Егора нет в сети.

С тех пор Кличко-младший деактивировал свою страницу в фотоблоге Инстаграм, где было много снимков из жизни тинейджера. То Егор отрывается на фестивале, то дурачится с друзьями на курорте в Мексике.

Егор постит разнообразные снимки, фото: facebook.com

Не был он активен и в Фейсбуке.

Но в конце лета парень внезапно добавил свежее фото, будто на паспорт. Ясно, что портрет делали в студии и на документы. Егор строго зачесал длинные волосы назад и надел пиджак с галстуком.

Кстати, незадолго до этого сам Виталий написал, что сын изъявил желание баллотироваться в мэры Киева. Как видим, на деле это осталось лишь громким заявлением. Но серьезный снимок и амбициозные цели могут свидетельствовать о начале политической карьеры парня.

Парень любит экстримальные виды спорта, фото: facebook.com

Действительно, его профиль стал более сдержанным.

Несколько портретов, милый снимок на выпускном с мамой Натальей Егоровой (она живет в Гамбурге и занимается своей музыкальной карьерой). Есть тут фото и с кайтбордом. Похоже, Егор, как папа и дядя Владимир, увлекается кайтбордингом (рассекает волны на доске, маневрируя при помощи крыла, которым ловит ветер).

И всего один кадр с концерта и один с вечеринки, где Егор-Даниэль веселится в карнавальном костюме в виде банана. Больше никаких веселых фото, присущих молодежи.

Сын на голову выше мамы, фото: facebook.com

К слову, главным комментатором снимков Егора является его бабушка Ольга (мама Натальи Егоровой и теща Виталия Кличко). Она лайкает фото, присылает стикеры и пишет: "Егорушка, внучек, привет!" сопровождая это послание смайликами. А под снимком из отпуска спрашивает: "Егорка, где ты катаешься?".

Напомним, ранее «Страна» писала, что дочь нардепа Арьева прошла в Киевсовет и выложила в интернет фото без белья.