Ирина Аллахвердиева, народный депутат из фракции "Слуга народа" - известная модница Верховной Рады. Она приходит на сессионные заседания всегда нарядной и одетой с иголочки. Зачастую ее платье, деловые костюмы, блузки и аксессуары от известных брендов. При чем выбирает Ирина только марки премиум-класса.

Корреспонденты "Страны" рассмотрели один из ее последних луков. С первого взгляда ничего примечательного – белый верх, черный низ. Но при этом сумка за 52 000 грн.

В прошлом специалист по страхованию, а сейчас политик на слуху не только благодаря своим дорогущим нарядам, в которых она щеголяет под куполом Рады. Она стала известна после скандальных сексистских высказываний коллег в ее адрес.

Напомним, в начале лета глава политсилы президента Александр Корниенко и лидер фракции Давид Арахамия фривольно осуждали внешность соратницы. Первый заявил, что она "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

С тех пор, к Ирине приковано особое внимание. Активностью в зале Аллахвердиева не отличается. За все время своего депутатства она выступала один раз с места и один с трибуны. Подала шесть депутатских запросов. Зато успела засветить не один лакшери аксессуар и прикид.

"Страна" уже публиковала фото нердепа с клатчем итальянского модного дома Gucci за 46 000 грн. А в сети обсуждали ее сумочку Sicily от D&G за 39 000 грн и сарафан с клатчем из последней коллекции Versace.

На этот раз в нашем объективе Аллахвердиева с сумкой Niki от французского бренда Yves Saint Laurent (YSL). Дизайнер марки Энтони Ваккарелло включил в коллекцию сезона осень-зима 2020 года черную сумку этой модели, акцентом на которой стал ремень-цепочка из темного матового металла. Он намеренно сделал декор ненавязчивым: стеганый узор, как и монограмму Кассандра выполнили в тон.

Сейчас такую вместительную сумочку из бычьей кожи, как YSL Niki модно купить за €1509 или почти 52 000 грн (по курсу НБУ на 03.12.2020).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "зеленая кнопочка" Криворучкина носит часы за 770 000 грн.