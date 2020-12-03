На прошлой неделе в Евросоюзе прогремел гей-скандал.

Полиция Брюсселя случайно накрыла секс-вечеринку, на которой оказался депутат Европарламента от Венгрии. Причем от правящей партии, которая исповедует традиционные ценности и возглавляется премьером Виктором Орбаном.

А позже выяснилось, что организатор этих вечеринок давно устраивает их с участием политиков-геев со всей Европы. В том числе ездят туда vip-персоны из Украины.

Разбирались в этой гей-истории.

25 раздетых мужчин

В пятницу, 27 ноября, в Брюсселе (Бельгия) полицейские прервали секс-вечеринку, а точнее - гей-оргию.

25 мужчин собрались для сексуальных утех в центре Брюсселя, в квартире на улице Rue des Pierres. Там присутствовали дипломаты, а также были обнаружены наркотики, сообщает Het Nieuwsblad.

Стражи порядка приехали, потому что присутствующие нарушали антиковидный режим: в Бельгии из-за коронавируса введен комендантский час, а собираться компаниями более четырех человек запрещено. Соседи пожаловались на шум, и наряд обнаружил нечто необычное. "Мы прервали групповуху", - коротко объяснил произошедшее один из полицейских.

Как выяснилось, на сходке был 59-летний Йожеф Сайер, депутат Европарламента. По некоторым данным, он пытался уйти от полиции через окно, по сточной трубе, но не смог удержаться. Очевидно, он даже получил при этом травмы - по крайней мере, его руки при задержании были в крови.

В рюкзаке депутата полицейские нашли наркотики (таблетку экстази), но сам Сайер заявил, что понятия не имеет, откуда они. Говорит, что вещества ему подбросили.

Йожеф Сайер, фото: hirtv.hu

Удар по соратнику Орбана

Эта маленькая гей-оргия превратилась для Сайера в огромный ворох проблем. Он уже заявил, что из-за секс-скандала вынужден подать в отставку.

"Я прошу прощения за то, что нарушил правила. Это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это, – заявил евродепутат. - Я не употреблял наркотики. Я предлагал полиции на месте пройти официальный тест, но они этого не сделали".

Йожеф Сайер, избранный в Европарламент от правящей в Венгрии партии "Фидес", уже направил спикеру Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата. Он также извинился перед своей семьей, коллегами и политическими сторонниками за "ошибочный шаг после 30 лет преданной и усердной работы".

Интересно, что Сайер является соратником премьера Венгрии Виктора Орбана. Который давно агитирует за традиционные христианские ценности. А также критикует Евросоюз и Сороса за пропаганду ЛГБТ.

В этом смысле венгенского политика "застукали" в гей-компании удивительно вовремя. Дело в том, что недавно конфликт Будапешта с Брюсселем обострился на политическом уровне. Венгрия даже заблокировала бюджет ЕС, а Евросоюз пообещал заблокировать дотации стране.

В конфликте на стороне Брюсселя принял участие давний противник Орбана Джордж Сорос. На днях венгерский лидер даже написал статью о том, как Европу губят веяния с мигрантами и ЛГБТ, которые поддерживают силы глобализма. И призвал континент придерживаться христианских норм.

Однако теперь эта риторика звучит уже не столь убедительно. Оппозиция уже обвинила премьера Венгрии в лицемерии.

"Пока политики "Фидес" учат нас основам христианства, традиционным гендерным ролям и морали, они же параллельно живут совсем другой жизнью, очень далекой от тех ценностей, которые они озвучивают", - заявил лидер Демократической коалиции Ференц Дьюрчань.

В общем, повторимся - полиция ворвалась на гей-оргию с участием соратника Орбана весьма своевременно. Что вызывает подозрение - не является ли эта история частью кампании по дискредитации строптивого венгерского премьера.

И, не исключено, что в скандал попытаются втянуть и других политиков из разных стран.

Украинцы тоже приезжают

Польское издание Onet связалось с 29-летним Давидом Манжели, который больше двух лет организовывает мероприятия для геев в Брюсселе. Парень рассказал, как все происходит и заявил, что участниками оргий были политики и дипломаты из разных стран. В том числе и из Украины. А также поляки из правящей партии "Право и справедливость" (ее, как и Орбана, тоже не любят в руководстве ЕС).

Давид Манжели, фото: onet.pl

По его словам, на его гей-тусовках бывают сотни людей. Делает он это не ради денег, мол, подобные вечеринки - его хобби.

К Манжели часто приходят известные мужчины нетрадиционной ориентации, когда приезжают в Европу. Среди них - украинцы и поляки из правящей партии PiS.

"У нас есть гости-политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако завсегдатаи - поляки и венгры. Четыре политика из Варшавы прилетают на каждую сходку. В этот раз было два дипломата - один из Франции, а второй из Восточной Европы. Но их имена я раскрыть не могу. Я не знал этого господина с бородой (Йожефа Сайера). Он мне коротко представился. Он сказал, что долгое время жил в Брюсселе, а также иногда устраивал секс-вечеринки дома. Мы больше не говорили друг с другом. Я не знал, что он был членом Европарламента. Когда я задумал сделать очередную встречу, я спросил в группе Whatsapp друзей-геев, не хотели бы они вечеринку. Десять друзей согласились и сказали, что могли бы привести кого-то с собой. Так оказался здесь Сайер. Он пришел с моим другом", - рассказывает он.

Давид подчеркивает, что открыто говорить об ориентации - не проблема. Он вспоминает, что в Левенском католическом университете, где он защищал докторскую диссертацию, никого не беспокоила его ориентация, а его научным руководителем был гей. В интервью он подробно рассказывает об оргиях, которые происходят в его брюссельской квартире на втором этаже.

"Мои вечеринки проходят в формате "без седла" и без музыки. Они только для мужчин. Это означает, что тут нельзя пользоваться презервативами. Парни не могут просто приходить сюда и смотреть, каждый участник должен заниматься сексом. Мы называем это "папина оргия". Здесь все голые. Кстати, телефоны и гаджеты сдаются перед входом", - говорит он и уточняет, что сейчас каждый гость должен принести отрицательный тест на ВИЧ и на коронавирус.

Организатор объясняет, что женщины могут находиться на тусовке только в качестве наблюдателей или помощниц. "Иногда я также устраиваю тайные встречи только для своих друзей и их знакомых", - продолжает парень.

На вечеринках Манжели не раздают наркотики, но если их кто-то привозит - он это делает на свой страх и риск. "Кстати, в Брюсселе достать их не проблема. Дилеры стоят перед самой дверью моего дома. Гости должны принести алкоголя на 20 евро. У меня в квартире есть бар. Для большинства сходка проходит в ритме: выпивка, беседа, секс, хотя некоторые приходят только ради секса. У них есть бутылка воды, и они не выходят из гостиной. Они занимаются сексом с 10-20 мужчинами, устают и уходят", - говорит он.

Когда в 21:15 в пятницу полиция провела рейд и задержала участников этой вечеринки, все они действительно были голыми. "Я сам занимался сексом в комнате, поэтому не знаю точно, что произошло в гостиной. Я уверен, что завистливый конкурент, который живет в двух кварталах от меня вызвал полицию. Один идиот из нас забыл закрыть дверь и полицейские просто зашли. У них не было ордера, ни приглашения. Их не интересовала оргия, они пришли посмотреть не нарушаем ли мы карантин. Но они позволяли себе гомофобные комментарии. Я, конечно, буду подавать жалобу", – возмущается Манжели.

Также он поведал, что пандемия стала настоящим испытанием для геев и людей с "большим сексуальным аппетитом".