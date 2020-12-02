Народный депутат Елена Криворучкина (СН) в сентябре прошлого года прославилась благодаря фотографиям "Страны". Она попалась на эротической переписке прямо в сессионном зале.

И стала известна, как "зеленая кнопочка" (именно так в сообщениях к ней обращался абонент, подписанный "любимым").

С тех пор, "слуга народа" тщательно прячет свой телефон в парламенте.

Но мы рассмотрели другой, не менее интересный аксессуар Криворучкиной. А именно броские и массивные швейцарские часы Hublot, которые ярко сверкают под куполом Рады.

Если на запястье депутата оригинальное изделие, то стоят они $27 000 или порядка 770 000 грн (по курсу НБУ на 02.12.2020). Это модель Hublot Big Bang Boa Bang в коричневой гамме, а есть еще вариант в зеленом цвете.

Коллекция лимитированная, было выпущено всего 250 экземпляров и каждый имеет свой уникальный номер. На циферблате 8 бриллиантов и хронограф - встроенный в основной механизм секундомер. Базель по кругу украшают полудрагоценный камни андалузиты "багетной" огранки. Эта красота дополняется оригинальным ремешком из кожи питона и вставками из нержавеющей стали.

В Киеве они продаются по изначально заявленной цене в $27 000. А вот заграницей уже можно купить с приличной скидкой в 20-25%. На европейских сайтах экземпляр Hublot Big Bang Boa Bang нам удалось разыскать за $21 000.

Елена Криворучкина носит яркие наряды и элитные украшения, фото: facebook.com

Судя по финансовой отчетности землячка президента за прошлый год получила около 300 000 грн зарплаты в Раде и Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, где преподавала по совместительству.

А это в два раза меньше, чем стоимость выше упомянутых швейцарских часов Hublot.

Но у депутата есть еще сбережения в наличке: $92 700, €54 300 и 75 000 в национальной валюте.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Михаила Саакашвили роман Елизаветой Ясько.