50-летняя Мелания Трамп, жена действующего президента США, уже подготовилась ко встрече Рождества. Несмотря на то, что праздник наступит практически через месяц, 25 декабря - Белый дом уже задекорирован и стоят украшенные елки. Для Дональда и Мелании Трамп это будет последняя возможность отпраздновать Рождество в резиденции. Так как, судя по всему, действующий президент проигрывает выборы.

Совместно с командой помощников леди Трамп подготовила резиденцию к встрече долгожданных новогодних каникул. В этом году первая леди обозначила тему декора как "Америка прекрасная", а на помощь в украшении холлов и залов Дома пригласила волонтеров из всех штатов, сообщает Hello!

Мелания показала результаты совместных трудов на своих страницах в социальных сетях.

Мелания Трамп, фото: instagram.com

"В это особенное время года я рада показать вам "Америку прекрасную" и отдать дань уважения величию нашей Нации. Вместе мы прославим эту землю, которую с гордостью можем называть своим домом, - написала первая леди.

Мелания Трамп украшает елку, фото: instagram.com

А еще жена Дональда Трампа выложила видеоролик, который начинается с демонстрации прихожей, где установлено большое количество рождественских елей со сверкающими огнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Холлы и комнаты резиденции президента США украшены декорациями, главным образом, в красных, золотых и синих цветах.

Главная рождественская ель, привезенная в этом году в Вашингтон из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого дома. Игрушки для нее создавали учащиеся школ из самых разных частей страны. На каждой такой игрушке написано имя ее "мастера", возраст и место жительства.

Мелания Трамп и рождественские ели, фото: instagram.com

"В этот уикенд волонтеры со всей Америки приехали сюда, чтобы украсить Дом к праздничному сезону. Спасибо за ваше время, энтузиазм и преданность делу. Благодаря вам дух мира и радости наполнит комнаты и залы этого Народного Дома!", - поблагодарила помощников первая леди.

Волонтеры помогли Мелании Трамп украсить резиденцию, фото: instagram.com

Если коллегия выборщиков признает избранным президентом Джо Байдена, то уже 20 января Дональд Трамп вместе с супругой покинут Белый дом.

Известно, что в распоряжении пары останется несколько частных владений, в том числе Trump Towers в Нью-Йорке и роскошное поместье в Палм-Бич.

Как мы уже писали, ходят слухи, что Мелания Трамп намерена подать на развод, после оглашения результатов выборов.