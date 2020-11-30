Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что завтра состоится первое заседание новоизбранного Киевсовета.

Это будет первый рабочий день в качестве депутата Ярины Арьевой (20 лет), дочки известного журналиста и нардепа Владимира Арьева ("Европейская солидарность"). Девушка была кандидатом от "ЕС" (список возглавляла Марина Порошенко, а Ярина шла 63-м номером, но все же прошла по 7 округу). Теперь она будет отвечать за Оболонский район, где ее и избрали.

"Ярина давно является активисткой "Солидарной молодежи" и ей не "какаразница"... Она - в первых рядах на всех акциях и митингах по Украине, знает 3 иностранных языка, разрабатывает коммуникационные стратегии для "молодежки" и стала кандидатом, несмотря на то, что я был не в восторге. Я ей рассказал, что такое отечественная политика, но она - идеалистка, настояла на своем праве", - написал Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook.

Сама девушка не ожидала, что победит. "Я агитировала не за себя. А за партию. Подумать не могла, что наберу столько голосов. Шла на пятом месте в округе, которое по всем прогнозам было непроходное", - подытожила результаты выборов Ярина у себя в соцсетях.

Ярина Арьева, фото: соцсети

По снимкам в ее профиле видно, что Арьева очень любит фотографироваться. В преддверии сессии Киевсовета она позировала в студии для деловых портретов, которые пригодятся ей теперь в работе. А раньше у нее были фотосессии с родителями, в романтическом стиле, даже от части эротические. Например, где юная дочь Арьева в модном сарафане в бельевом стиле (шелковое платье с тонкими бретелями длины миди), но без белья.

Ярина Арьева, фото: facebook.com

Став известной, девушка первый раз столкнулась с публичным хейтерством (злобное высмеивание в сети). По ее словам одни ее упрекали юным возрастом, друге же наоборот, что у нее в соцсетях отсутствует то, что присуще молодежи. "Ну нет у меня в "Инстаграме" оголенных фото, селфи с надутыми губами и тупых, примитивных подписей под ними", - пишет Арьева.

Совсем другая жизнь у ее сверстницы Елизаветы, дочки главы НБУ Кирилла Шевченко. Как уже сообщала "Страна", она живет и учится заграницей. Лиза студентка King’s College London (Королевский колледж Лондона).

Он занимает 25 место в списке лучших вузов мира. Иностранные студенты тут платят за обучение до $25 000 в зависимости от выбранного факультета. Но папа может не только оплатить такое дорогостоящее обучение, но и обеспечить приличную жизнь своему единственному ребенку.

Ведь, до назначения на высокий государственный пост, Кирилл Шевченко был известным банкиром. В прошлом году как глава правления "Украгазбанка" он получал зарплату около 1 200 000 грн в месяц.

Лиза Шевченко, фото: instagram.com

Судя по немногочисленным публикациям Лизы в фотоблоге Instagram, она любит роскошные курорты и дизайнерские вещи. Вот дочь банкира в Италии с полусотней роз и клатчем Chanel за пару тысяч евро, вот на улицах Лондона она позирует, как модель в свитере Moncler за €580, а вот на селфи у нее серьги и подвеска из белого золота и перламутра (почти €7000 за винтажный комплект из сережек-гвоздиков и четырехлистного клевера на цепочке).

Есть и фото с папой. Девушка пишет, что очень скучает и называет отца главным мужчиной в ее жизни.

Достаточно активно ведет свой "Инстаграм" и Никита Шефир, сын Сергея Шефира, помощника президента Зеленского и директора студии "Квартал 95". Никита работает помощником на постоянной и платной основе у депутата Юрия Киселя (СН).

Парень окончил факультет "международного бизнеса" Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время президентских выборов Шефир-младший работал в команде Зе. Судя по снимкам в его Instagram, в котором пока еще всего лишь 607 подписчиков - молодой человек он очень креативный и с чувством юмора.

Никита Шефир, фото: instagram.com

17 октября он поздравил своих читателей с Днем босса, а геолокацию к фото поставил Boss in the House (англ - "босс дома"). При этом в его руках книга "Быть боссом - легко" авторства Брюса Тулгена.

Это книга о том, как построить эффективный менеджмент и стать хорошим начальником. А еще парень фотографируется с бургерами в спортзале и ловит языком радугу.

Как писала уже "Страна", дочь министра здравоохранения Максима Степанова получает степень MBA в Париже.