Она - выпускница Оксфордского университета, нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ.

Он - бывший президент Грузии, который живет и работает в Киеве. Что связывает этих двоих?

Любовные отношения.

По нашей информации, Михаил Саакашвили, глава исполкома Нацсовета реформ Украины встречается с нардепом Елизаветой Ясько (СН). Об этом "Стране" рассказали источники в окружении Саакашвили и Лизы Ясько. Пара вместе со средины лета и у них серьезные отношения.

Девушка даже время от времени живет в резиденции возлюбленного в поселке Лесники, о которой мы писали на днях.

Лиза, Михо и их звездные друзья, среди которых журналист Гордон и певица Полякова, фото: instagram.com

Первые совместные снимки Михаила Саакашвили и Елизаветы Ясько стали появляться в июне. И это были далеко не официальные, рабочие моменты. Пара была запечатлена в кругу друзей в доме у Михаила под Киевом.

Они отдыхали в компании известного журналиста Дмитрия Гордона, певицы Оли Поляковой, продюсера Михаила Ясинского. Светские беседы при свечах и под бокал вина проходили на свежем воздухе, на заднем дворе в резиденции грузинско-украинского политика в селе Лесники.

Чтобы избежать сплетен и спрятать свою личную жизнь от посторонних глаз, Саакашвили даже достроил несколько метров забора, полностью перекрыв доступ света соседским окнам.

Совместное фото пары с Андреем Богданом наделало много шума, фото: instagram.com

Поскольку и Михо, и Лиза известные публичные личности и политические деятели, они много пересекались по работе. Вместе ходили на эфиры ток-шоу, ездили во Львов на встречу к мэру Андрею Садовому. А в информационном поле пара засветилась в начале сентября.

Тогда появилось фото, где Саакашвили с Ясько и Андреем Богданом, бывшим руководителем Офиса президента подняли бокалы за столом в украинской хатке, которую построил глава исполкома Нацсовета реформ Украины у себя на участке за городом.

Снимок в своих соцсетях запостили все трое, мол они обсуждали расклад на выборы в Киевсовет.

Но "Страна" заметила куда более интересные детали. Так, 13 октября Лиза, как глава украинской делегации принимала участие в он-лайн заседании Постоянного комитета ПАСЕ.

Девушка задавала вопрос об ущемлении украинского языка в Крыму Дуне Миятович, комиссару Совета Европы по правам человека.

При этом, как нам стало известно, Ясько находилась в кабинете Саакашвили. Сидела в его кожаном кресле, изогнутом в изголовье. Позади были книжные полки с библиотекой грузинско-украинского политика.

Он же и сам неоднократно записывал тут видеообращения или вещал удаленно для разных телеканалов.

Елизавета и Михаил записывают видео в одних и тех же комнатах хай-тек дома Саакашвили в Лесниках, стоп-кадр видео facebook.com

Более того, в начале ноября Лиза сообщила, что получила позитивный тест на короновирус (за пару недель до этого переболел и Михо).

Так вот, больничный она судя по всему провела в хай-тек особняке Саакашвили.

Через 2 недели болезни, девушка записала видео с карантинными хрониками на фоне золотистых гардин, которые висят в гостиной дома ее партнера. В этой же комнате есть фото домашнего любимца Лизы – собаки по прозвищу Чакра (щенка ей недавно подарили на день рождения).

Белоснежный пес лежит на разноцветном ковре и выползает из-под ретро-дивана на тонких ножках, который стоит в гостиной Саакашвили.

Экс-президент Грузии в гостиной своего особняка под Киевом. Там же позирует щенок украинского нардепа, фото: instagram.com

О том, что у Саакашвили роман с Ясько знают и ее коллеги по парламенту. На условиях анонимности депутаты подтвердили нам эту любовную связь. Поговаривают, что Лиза в последнее время "светится от счастья", не смотря на большую разницу в возрасте со своим партнером.

"Во фракции уже давно обсуждают эти отношения. Конечно, не в партийном чате, а так, между собой. Они вместе. Правда, для многих непонятно, зачем Лизе это нужно. Это даже не тот человек, который поможет ей построить карьеру. А вот у Саакашвили было очень много романов, все же знают о его страсти к молоденьким украинкам", - рассказывает "Стране" один из депутатов со "Слуги народа".

Также источники, приближенные к Ясько, утверждают, что пара живет вместе в загородном доме Михо.

Поместье Саакашвили: двухуровневый участок, три дома, бассейн и фонтан, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

"Насколько мне известно, Лиза и Михаил Николозович живут в Лесниках. Об этом ходили слухи еще до того, как они синхронно переболели коронавирусом. Их видели вместе в ресторанах, на интервью. Служебный роман обсуждают между собой депутаты, сплетничают и подшучивают: "ну-ну, сколько это продлится?". Не могу сказать, что начав встречаться с Саакашвили, Лиза как-то изменилась. Она всегда была энергичная, веселая, хотя и пытается играть строгого депутата. Разве что в "Инстаграме" стали появляться фото блинчиков, сырников и тортиков. Которые она, скорее всего, готовит для Михо. А он, как известно, любит вкусно поесть", - рассказал еще один инсайдер из фракции.

Напомним, что Елизавета официально не замужем.

Как писала "Страна", она лишь успела прославится фейковой лесбийской фотографией, на которой целуется в губы с девушкой. А вот Михаил женат на голландке Сандре Руфолс, у них двое сыновей Эдуард (25 лет) и Николоз (14 лет). Старший учился и женился в США, а младший живет с мамой.