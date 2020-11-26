Елена Зеленская, жена президента, зачастую приезжает на публичные мероприятия вместе с супругом в его кортеже.

Но у первой леди есть и ее собственные машины для передвижения. Согласно декларации президента за 2019 год, на ней числится седан Mercedes Benz S 500. А на деле супругу гаранта на пуленепробиваемой представительской иномарке возит личный шофер с охраной.

Следом за ней - сопровождение на седане бизнес-класса Toyota Camry. Стоит отметить, что госномеров ни одного, ни второго автомобиля нет в базе полиции. А это означает, что кортеж имеет номера прикрытия, которыми пользуются сотрудники Госохраны для обеспечения безопасности высокопоставленных лиц.

Елену Зеленскую охраняет десяток крепких парней, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Корреспонденты "Страны" стали свидетелями того, как гоняет по столице леди Зе. Как-то утром буднего дня ее кортеж выезжал с закрытой территории госдач в Конча-Заспе, где живет семейство Зеленских.

Видимо, Елена куда-то сильно спешила.

Так как на Столичном шоссе ее машины разгонялись до скорости 114 км/час. А на этом участке разрешено всего 50 км/час, но с 1 мая по 1 ноября ограничение поднимают до 80 км/час.

Первая леди гоняет по Киеву, как и ее супруг, видео: Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, ранее мы фиксировали, что сам президент на этом же участке гоняет со скоростью не меньше. А именно разгонялся кортеж Зе из пяти машин до 117 км/час, что значительно превышает дозволенное правилами дорожного движения.

Но, как мы уже неоднократно писали, за нарушения ПДД ни Елена, ни ее муж, не их личные водители штраф не получат.

Согласно закону "Об охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ряду випов полагается сопровождении машины с мигалкой, что позволяет пренебрегать некоторыми правилами дорожного движения.

Среди таких чиновников: президент страны (и члены его семьи, а также предшественники на этом посту - пожизненно), спикер и его первый зам, глава Кабмина и первый вице-премьер, руководители Конституционного и Высшего судов, глава МИД и генпрокурор.

И этот закон имеет приоритет над ПДД, что подтверждает постановление Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее «Страна» ловила на превышении скорости мэра Киева Виталия Кличко и нардепа Давида Арахамию (СН).