Очень непоседливой оказалась генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

За последние шесть месяцев она уже трижды сменила место проживания. При чем абсолютно кардинально.

Со съемной квартиры в самом центре Киева семейство генпрокурора перебралось на госдачу в Пуща-Водицу.

Там на свежем воздухе они провели почти все лето. После скандала, который случился, когда СМИ узнали об этом переезде (она арендовала госдачу по явно заниженной цене) семья Венедиктовой съехала.

И не куда-нибудь, а на еще одну госдачу около президентской резиденции Владимира Зеленского в элитной Конча-Заспе.

На днях стало известно, что теперь генпрокурор обосновалась в поселке Лесники.

Тоже одно из облюбованных элитой мест под Киевом.

Журналисты из bigus.info несколько дней подряд фиксировали, как кортеж чиновницы и внедорожник ее супруга Юрия Колесника вечером приезжали и утром выезжали из поместья на окраине села.

А также увидели, что именно их автомобили припаркованы во дворе на протяжении дня.

Корреспонденты "Страны" отправились по Новообуховской трассе в элитный поселок неподалеку Конча-Заспы и посмотрели, как обживается на новом месте Ирина Венедиктова, а также что происходит у ее именитых соседей.

Справа от особняка Венедиктовой кладбище, а слева - урочище под названием Бездна, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Особняк, где живет Венедиктова сейчас, вполне скромный.

По площади 150 кв. м и это может сравниться с просторной "трешкой" в новостройке.

Участок 14 соток находится на пригорке и все что происходит во дворе видно, как на ладони. На территории минимализм: коврик из живой травы, туи, беседка и навес для авто вместо гаража.

Из госрезиденций глава ГПУ с семьей переехала в съемное жилье, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Снаружи двухэтажный дом из темного кирпича, внутри в интерьере преобладают светлые пастельные тона.

Три спальни, две ванные комнаты, гардеробная, прачечная, кухня-гостинная. Еще неделю назад объявления о сдаче этого поместья в аренду можно было найти на многих сайтах недвижимости. За него просили $2 500 в месяц или почти 71 000 грн (по курсу НБУ на 24.11.2020). Сейчас же это предложение недоступно. То есть, не исключено, что Венедиктова этот взяла в аренду именно по такой цене (или около того).

Соседей в непосредственной близости у Венедиктовой нет. Вокруг свободные участки. Прямо через поле, менее чем в 800 метрах – местное кладбище. С другой стороны – урочище Бездна и одноименное озеро. Местность тихая, но холмистая. От посторонних глаз не спасает даже пятиметровый забор.



Украинская хатынка и забор напротив соседских окон

В этоже же селе затеял большую стройку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как уже сообщала "Страна", участок площадью 10 соток в Лесниках записан на Гули Аласанию, маму политика. А сам он строит дом, украсив вход тремя флагами: Грузии, Украины и Евросоюза. Еще один огромный стяг на заднем дворе у бассейна.

Саакашвили с мамой будут жить в разных коттеджах на двухуровневом участке, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Судя по сведениям из реестра прав на недвижимое имущество, буквально на днях глава исполкома Нацсовета реформ Украины докупил еще 7,5 соток земли.

А средняя цена сотки тут $2000. Новая территория политика прямо за фасадным участком матери, который расположен у дороги. Во дворе Саакашвили полным ходом ведутся работы, на улице вдоль забора горы строительного мусора.

Михо докупил соседний участок чтобы расстроить свои владения, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, из-за высоченного ограждения постройки во дворе почти не видны.

Над воротами острые шипы ограды, по периметру камеры наблюдения. А стоит проезжающей мимо машине остановится возле дома Саакашвили, как выскакивает охрана.

Но мы поднимаем квадрокоптер и с высоты птичьего полета видим, что строительство уже на завершающей стадии.

На участке политика фонтан, стеклянная лестница и дома в стиле хай-тек, видео Владислав Бовтрук, "Страна"

Двор, по задумке ландшафтного дизайнера, получился на несколько уровней с двумя отдельно стоящими домами.

"В 2016, когда я переехал в Киев из Одессы и моя мама увидела, что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где назад начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", - написал Сакаашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Также он уточнил, что жилая площадь коттеджа составляет 120 кв м. Теперь же рядом с ним особнячок заметно больше по площади.

Кроме того, на заднем дворе появилась небольшая хатынка в украинском стиле: с расписными стенами и соломенной крышей.

А чтобы соседи рядом не видели, как Михо отдыхает у бассейна он достроил несколько метров забора на втором уровне.

Руслана получает энергию ветра и солнца

На улице Солнечной в 5 минутах езды от Саакашвили уже много лет живет певица Руслана Лыжичко, которая победила на "Евровидении" в 2004 году.

Вместе с мужем продюсером Александром Ксенофонтовым они построили тут эко-дом, со стороны напоминающий космическую станцию. Именно так прозвали владения звезды местные жители.

На крыше солнечные батареи, а на заднем дворе ветрогенераторы, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сама артистка писала в Facebook, что у нее энергоэффективное жилье. Возводили необычный особняк супруги 7 лет.

На крыше множество солнечных батарей и антенн. В 2017 году во время грозы в дом звезды угодила молния и пожар повредил фасады и электрику.

У дома припаркован электромобиль BMW, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Помимо передовых технологий в особняке есть студия звукозаписи и спортзал. На заднем дворе установлены ветрогенераторы. А на участке фруктовый сад и грядки замысловатой формы.

Энергоэффективный дворец звезды видно издалека, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Яресько собирается продавать свой громадный особняк

Здесь в Лесниках есть поместье и у экс-министра финансов Натальи Энн Яресько. В 2016 году, когда она работала в правительстве Арсения Яценюка, "Страна" разыскала ее имение, которое впечатляет своим размахом: участок 30 соток, коттедж 1260 кв. м.

В таких хоромах ее дочки даже теряли свои вещи.

Имение экс-главы Минфина стоит на холме над селом, фото: facebook.com

Сейчас дом из красного кирпича пустует.

Наталья живет и работает на Карибах. Она исполнительный директор Совета по финансовому контролю и управлению Пуэрто-Рико (подконтрольная США территория).

Как признавалась Яресько в интервью журналу "Новое время", она хочет вернуться в Украине через несколько лет, когда закончится контракт. А вот особняк будет выставлять на продажу.

"Я стану старше, буду жить одна, без детей, ведь они повзрослеют, это будет уже совсем другая жизнь", - размышляет экс-министр.

Напомним, ранее "Страна" писала, что миллиардер Ахметов отметил новоселье под Киевом.