На прошлой пленарной неделе народные депутаты Украины голосовали за отмену карантина выходного дня.

Но Верховная рада не приняла постановление №4381 с такой рекомендацией правительству, за было всего 149 голосов.

"Страна" узнала, как нардепы провели второй по счету уикенд, когда ограничено посещение публичных мест. Многие выбрались на свежий воздух и занялись полезными для здоровья процедурами.

После парной нардеп отправился в родное село Вербовцы, фото: facebook.com

Самым откровенным снимком поделился Сергей Рудык, член депутатской группы "За будущее". Политик выложил в Facebook фото из парилки, а его товарищи видео.

Абсолютно голый нардеп позирует лишь в войлочной шапке, которая защищает голову от жара и прикрывшись банным веником. Депутат попарился в мужской компании.

Это происходило в селе Юрковцы Черновицкой области. Местный банщик 77-летний дядя Ваня задал такого жару, что выходили мужчины мокрыми и красными, как раки.

Николай, Алла и Давид устроили традиционную фотосессию в желтых листьях, фото: instagram.com

Надышался воздухом и нардеп Николай Тищенко (СН). Он отправился на семейную прогулку в Национальный ботанический сад имени Фомина, что на Печерске в Киеве.

С женой Аллой Барановской и сыном Давидом они бродили по осенней листве, любовались закатами и фотографировались все вместе. "Вдали от людей, поближе к природе. Выходные с семьей бесценны", - написал в Instagram экс-ресторатор Тищенко.

Его супруга добавила, что от ограничительных мер в их семье кайфует только Давид. Ведь как уже сообщала "Страна" ее бизнес - это два салона красоты в центре столицы.

А они терпят убытки из-за запрета работать на выходных. После гуляний, политик выпил американо прямо из киоска при входе. Парень-бариста узнал Тищенко и предложил угостить его. Как гастро-эксперт и любитель арабики депутат оценил местный кофе. А вокруг собралась толпа зевак поглазеть на знаменитость.

В свободное от парламентской деятельности время Беленюк продолжает спортивные занятия, фото: instagram.com

Коллега Тищенко по фракции Олимпийский чемпион Жан Беленюк на этих выходных сам тренировался на улице и проводил челендж (соревнование).

Видеобращение с призывом заниматься спортом он записал во дворе своего дома в Белогородке (Киевская область) и на обычном турнике показал пример задания.

В компании своего домашнего любимца пса Каспера породы китайская хохлата борец пять раз подтянулся и перевернулся через перекладину с мячом в ногах.

Среди тех ребят, которые это повторят, он разыграет оригинальную футболку Динамо Киев или футбольный мяч со своим автографом.

Cофия - средний ребенок в семье Геращенко, фото: facebook.com

А вот Ирине Геращенко (ЕС) довелось развлекать гостей на дне рождении дочки. Но для многодетной мамы (у нардепа трое детей) это не проблема.

Праздник для Софии (11 лет) проводили дома, тематика вечеринки "Гарри Поттер". Имениннице испекли сразу три торта, комнату украсили шариками и пригласили ее друзей.

"Я сегодня работала аниматором. День рождения подростков – это очень ответственно", - поделилась соратница Порошенко на своей странице в Facebook.

Анастасия на 39-й неделе беременности, фото: instagram.com

У самого известного бородача Рады Артема Дмитрука (СН) из Одессы сейчас много приятных хлопот. Его супруга Анастасия на сносях и со дня на день у них должен родится сын. Пара занята сборами в роддом и последними приготовлениями к пополнению в семействе. И явно все закрытые в субботу и воскресенье магазины (кроме продовольственных).

Кстати, Дмитрук по прозвищу "Гантеля" (он мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион и рекордсмен Украины) один из немногих, кто не поддерживает решение о введение карантина выходного дня.

"Голосовал "за" отмену, так как считаю это постановление необдуманным, просто не логичным и грозящим потерями для предпринимателей и их сотрудников", - высказал свое мнение в соцсетях нардеп.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, какие курорты выбирают випы для отдыха во время пандемии.