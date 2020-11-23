На прошлой неделе в Верховной Раде депутаты работали дважды. В понедельник, 16 ноября они пришли на заседание Согласительного совета, а на следующий день собрались в сессионном зале.

В кулуарах все обсуждали обновленный внешний вид Юлии Тимошенко, лидера "Батькивщины", а корреспонденты "Страны" еще заприметили несколько дорогих брендовых вещей у представительниц "Слуги народа".

Так, 36-летняя Алина Загоруйко пришла в парламент с аксессуаром класса люкс.

Алина Загоруйко с сумкой Burberry, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В белой свободоной блузке и с медицинской маской на лице она держала в руках черно-кориченевую сумку британского бренда Burberry. Это модель с тремя кнопками и под названием Belt (сумка с ремнем) из новой коллекции. Выполнена она из телячьей кожи и изготовлена на фабрике бренда в Италии.

Стоит такая оригинальная сумка €1447 или около 48 000 гривен по курсу НБУ на 20.11.2020 года.

Отметим, что согласно декларации нардепа от "Слуги народа", что размещена на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции), за 2019 год Загоруйко заработала в Раде 153 063 гривен, а наличкой у нее хранится 500 000 гривен и $10 000.

Что касается недвижимости, то она живет в крошечной квартире в Киеве (площадью 24 квадратных метра) которая принадлежит акционерному обществу "КАСКАД". Это жилье депутату предоставляется бесплатно.

Автомобили, брендовые вещи, ювелирные изделия и предметы роскоши в электронной декларации отсутствуют.

Очередную сумку класса-люкс продемонстрировала в сессионном зале 29-летняя Ольга Коваль (СН). Мы уже писали о ее розовом клатче итальянского дома мод Gucci за $2650 и украшениях Van Cleef & Arpels и Tiffany. В этот раз девушка пришла на работу с изделием французского бренда Chanel.

Ольга Коваль с сумкой Chanel, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Эта сумка-конверт от "Шанель" выполнена из кожи ягненка. Модель пользуется большой популярностью, но можно оформить предзаказ и стать в очередь.

Цена аксессуара $5600 или 158 816 гривен.

За 2019 год Коваль получила зарплату в Раде 167 899 гривен, а Национальный университет пищевых технологий, где она работала по совместительству, начислил ей 97 526 гривен.

Наличкой она хранит 270 000 гривен и $28 000. Ездит на арендованом "Лексусе" 2019 года выпуска, а брендовые вещи, украшения и предметы роскоши не задекларировала.

Как писала уже "Страна", жена нардепа Тищенко в день выборов улетела в Стамбул с сумкой-багетом за 93 000 гривен.