В прошлом вице-премьер по вопросам евроинтерграции, а сейчас народный депутат от партии Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе переезжать на Закарпатье не собирается, хоть и выиграла там на местных выборах.

Она прошла в облсовет, как номер один в едином избирательном списке от партии "Европейская солидарность".

Но соратница Петра Порошенко отказалась от мандата и осталась в столице. Тут у нее хорошо обустроенная жизнь: политическая карьера, охранный бизнес мужа, особняк в элитном Козине.

Корреспонденты "Страны" посмотрели, как живет политик в особняке на берегу притока Днепра.

У входа в дом украинский и грузинский флаг, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В своей декларации об имуществе и доходах, которая размещена на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции), Климпуш-Цинцадзе указывает, что ее фактическое место проживание – Киев. Судя по данным в документе, у нее в столице есть две квартиры, гараж и паркоместо.

Однако, в разгар рабочего дня мы застали парламентария в ее загородном доме на воде. В этот день не было пленарного заседания Верховной Рады, а народные избранники работали в профильных комитетах, комиссиях депутатских фракциях или группах.

Иванна же сметала первый снег на террасе своего трехэтажного особняка.

На заднем дворе есть персональный выход к воде, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Его семейство приобрело полтора года назад, как и участок у самой кромки Козинки (притока Днепра).

Записано в декларации поместье на Иванну. 14 соток земли и дом площадью 300 кв. м всего за 2 000 000 грн. Это стоимость стандартной "двушки" в спальном районе Киеве, но никак не имения в излюбленном пригороде випов.

Как уже писала "Страна", в этом селе резиденция пятого президента Украины Петра Порошенко и хозяйство экс-нардепа Олега Ляшко.

Сейчас цена такого имения, как у Климпуш-Цинцадзе порядка 14 000 000 грн, это $500 000 (по курсу НБУ на 19.11.2020). За такую сумму предлагают дом-хонку (построенный из бруса одноименной финской компании) на 327 квадратов на участке 15 соток прямо на берегу Козинки.

Дом Иванны Климпуш-Цинцадзе видно издалека. Над входом развеваются два больших флага Украины и Грузи (к слову, такие же висят и у Михаила Саакашвили в Лесниках). Ведь семейство политика интернациональное. Муж родом из Тбилиси, он военный и дипломат Арчил Цинцадзе (в Украине у него охранная фирма «А-безпека», ранее называлась «Ангелы»). Одна из дочек имеет американское гражданство, вторая – грузинское.

Такие шале, как у политика, встречаются в горах, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

В обед буднего дня нардеп оказалась дома. Она убирала на заднем дворе снег. При помощи аэросъёмки нам удалось рассмотреть деревянный эко-особняк построенный в стиле шале. Такие дома из сруба часто можно увидеть в Альпах или Карпатах.

На каждом этаже есть терраса или большой балкон с видом на воду. Крыша покрыта ярко-красной черепицей.

Во дворе гараж, гостевой домик, постройка очень похожая на баню, рядом место для барбекю и бассейн.

Семейство имеет персональный выход к речке, где они обустроили причал и парковку для водного мотоцикла и небольшого катера.

Семейство не стало обустраивать пляж, вместо этого у них причал для плавсредств, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Напомним, ранее "Страна" писала, что олигарх Ахметов отпраздновал новоселье в своем дворце под Киевом.