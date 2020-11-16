Сегодня Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" пришла на работу в парламент в новом образе и сразу же стала объектом номер один для обсуждений.

59-летняя Леди Ю обновила прическу и, вероятно, недавно сделала очередную порцию инъекций красоты.

В последнее время народный депутат носила собранные в хвост прямые волосы и очки в другой оправе, а сегодня предстала перед коллегами со слегка завитыми локонами, собранными в пучок и в круглых очках, которые в народе называют "Гарри Поттер" (из-за сходством с киногероем).

Почему же сейчас Тимошенко кардинально поменяла свой имидж?

Политтехнолог Руслан Бортник считает, что новый облик Юлии должен дать понять, что она молода, здорова и готова бросить все силы на борьбу.

"Образ современной, но строгой учительницы. Возможно, Юлия Владимировна опять готовится к борьбе за должность премьера. Она пытается продемонстрировать, что она в хорошей форме и готова восстановить в стране порядок, строгость, соблюдения правил игры. Вот для чего она меняет облик. Также это может быть связанно и с тем, что она болела коронавирусом. Таким образом ЮВТ хотела продемонстрировать врагам и друзьям, что болезнь не повлияла на нее и она чувствует себя достаточно сильно, чтобы продолжить бой".

Специалисты, занимающиеся созданием стиля и имиджа считают, что новый образ Юлии Тимошенко хороший, но для политика спорный.

"Локоны страсти" создают создают эффект небрежности и скидывают пару лет, но нужно принять, что в элегантном возрасте в политической среде подойдут классические и четкие формы, - комментирует "Стране" стилист и художник Елена Тихая. - Как по мне, то коса ей шла именно потому, что была конкретика, ясность. Была гладкая фактура и четкая форма, что не противоречило ни статусу ни возрасту. А сейчас образ несет романтические настроения, весну. Кстати, кудри в определенные годы только подчеркивают гравитационные (возрастные) изменения лица".

Январь 2020 года. Юлия Тимошенко на одном из заседаний парламента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Показали мы фото новой Юлии и профильным специалистам по волосам.

"По макияжу действительно безупречно. А по прическе есть вопросы. Вот сегодня форма прически идеально подходит ее лицу, но локоны лучше делать менее выразительными, а небрежные пряди спрятать совсем. Правильное сочетание деталей, время и место их использования - признак хорошего вкуса", - говорит парикмахер-стилист, колорист и визажист Алена Колесник.

Новый образ Тимошенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Известно, что Тимошенко прибегает к косметологическим процедурам. Как мы уже писали, над внешностью нардепа трудится не один первоклассный специалист. Особое внимание лидер "Батькивщины" уделяет своим волосам.

"Я думаю, что Юлия Владимировна точно делала себе мезотерапию волос. Это инъекционная косметологическая процедура, когда с помощью шприца вводится непосредственно в кожу головы витаминный коктейль, необходимый для роста и жизненной силы. Один сеанс мезотерапии включает в себя, в среднем, 200 уколов, - рассказывала "Стране" косметолог Юлия Белоус. - Над Тимошенко, надо сказать, работают очень хорошие специалисты. Нет перебора с косметологическими и хирургическими процедурами. Если сравнивать ее фотографии за разное время, то на них отчетливо видно, что где-то мимические морщины на лице присутствуют, а спустя какое-то время они исчезают. Скорее всего, это происходит за счет введения ботокса – ботулоксина типа А".

Напомним, что что в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она прошла курс лечения и 25 сентября впервые появилась на публике после болезни.