В минувшие субботу и воскресенье в Украине начал действовать карантин выходного дня: закрыты развлекательные заведения, спортклубы, непродовольственные магазины. Такие ограничительные меры продлятся до конца ноября. Чтобы не заскучать тут, звезды, политики, депутаты, бизнесмены и их родственники разлетелись кто куда.

"Страна" собрала три главных туристических направления, где сейчас можно беспроблемно отдохнуть украинцу, просто предъявив негативный тест на коронавирус.

Так, Алла Добкина, дочка экс-губернатора Харьковской области, сейчас загорает в Арабских эмиратах. Светская львица и начинающая певица (в мае девушка записала дебютную песню в стиле современного шансона) позирует на берегу Персидского залива. За ее спиной один из самых известных отелей города Дубай – "Парус".

Сейчас в ОАЭ бархатный сезон. Жара уже спала, температура воздуха плюс 27 градусов. А вода по прежнему как парное молоко.

У дочери Добкина активный отдых в ОАЭ, фото: instagram.com

Алла на отдыхе не скучает. Она уже была на шоппинге в торговом центре Mall of the Emirates и самых элитных ресторанах города.

Добкиной даже удалось съесть ростбиф из-под ножа известнейшего шеф-повара Нусрет Гёкче, которого многие интернет-пользователи знают, как "парень с солью".

Этот турок стал звездой Instagram, когда сам лично в своих стейк-хаусах подавал гостям заказы. Он ловко разделывал мясо и особым способом его солил на глазах у посетителей.

Видео этого процесса стало вирусным и принесло славу Нусрету. Алла оценила его блюда, написав у себя на странице, что это было вкусно. А резюмировала свой отдых дочь Добкина одной фразой: "Такой карантин я хочу".

В воскресенье снимками из Стамбула поделился известный певец Дима Монатик (MONATIK). Это еще одно популярное направление для украинских туристов.

Если судить по снимкам в соцсетях, в этом турецком городе не побывал только ленивый. Ведь лететь из Киева туда всего два часа, а авиабилеты на одного пассажира в два конца в среднем обойдутся в 5 000 грн.

Певца в маске и длинном пальто практически не узнавали в аэропорту, фото: instagram.com

Дима путешествовал налегке, с одним рюкзаком, летел Турецкими авиалиниями и остался доволен сервисом. В Стамбуле его встретила переменная облачность и 17 градусов тепла. Поэтому музыкант в одной футболке прогуливался вдоль Босфора. После турецкого уикенда без жены с сыновей, Монатик написал, что мечтает всей семьей улететь в теплые края.

А вот супруга нардепа Николая Тищенко – Алла Барановская выбрала другую часть этой солнечной страны. Бизнес-леди (у девушки свои салоны красоты) отправилась на Средиземноморское побережье. В связи с карантином выходного дня она закрыла для посещения свои бьюти-студии на Печерске и в субботу утром ранним рейсом отправилась в Белек.

Напомним, что во время первой волны карантина весной случился скандал, связанный с функционированием бизнеса семейства Тищенко. Тогда журналисты уличили Николая и Аллу в том, что они не закрыли свои рестораны (в частности всем известный «Велюр» и салоны красоты) несмотря на запрет.

Алла Барановская выставляет в сеть много фото из Белека, фото: instagram.com

На этот раз девушка совместила отдых и командировку. Вместе со своими подчиненным парикмахерами-колористами они приняли участие в обмене опытом с турецкими коллегами в отеле Rixos Premium. Уикенд на двоих за номер с питанием и без перелета обойдется в 20 000 – 30 000 грн (в зависимости от категории комнаты).

Кстати, с собой на море Алла взяла сына Давида (3,5 года). У мальчика был урок плаванья в бассейне с персональным тренером. Он смело с разгона прыгал в воду и нырял на дно, доставая игрушки с глубины.

По информации "Страны", на прошлой неделе в Шарм-эль-Шейхе был и народный депутат Гео Лерос (недавно исключенный из фракции "Слуги народа"). Для отдыха в Египте он выбрал 5-звездочный отель Four Seasons Resort (считается одним из самых крутых на всем египетском побережбе). Стоимость двухместного номера начинается здесь от 7593 гривен в сутки.

Кстати, в этой гостинице сейчас находится большое количество представителей украинской вип-тусовки. В частности загорают и купаются здесь Анастасия Сличная, экс-девушка Андрея Богдана, который возглавлял Офис президента, предприниматель Игорь Воронов, а также известные столичные братья-бизнесмены Александр и Вячеслав Константиновские.

Анастасия Сличная отдыхает в самой популярной гостинице Шарм-эль-Шейха среди украинских ВИПов, фото: instagram.com

Мэр Кличко тоже провел каникулы в Египте. Как мы уже писали, Виталий занимался кайтбордингом в Красном море неподалеку Хургады. Сегодня он уже вернулся к работе, после 7-дневного кайт-сафари.