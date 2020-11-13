Последние события вокруг сети гипермаркетов "Эпицентр", в связи с тем, что первоначально она не хотела закрываться на карантин выходного дня, вновь привлекли внимание к ее собственникам - супругам Александру и Людмиле Герег.

Вчера мы писали про их дома и квартиры. А сегодня расскажем об их сыне и наследнике их бизнес-империи.

Через две недели Тарасу Гереге исполнится 26 лет. Но парень уже многое успел для своего возраста. Конечно же, старт в жизни дали хорошо обеспеченные родители. После девяти классов в столичном Лицее международных отношений, они отправили сына в частную школу закрытого типа в Швейцарии. Учебное заведение со строгим режимом располагалось в горах на берегу озера неподалеку Женевы. На летних каникулах школьник проходил стажировку в одном из магазинов родителей.

Родители были на выпуске сына в швейцарском вузе, фото: instagram.com

А в декабре 2017 года он стал бакалавром в области гостиничного менеджмента в престижном швейцарском вузе - Институте высшего образования Глион. Это обошлось родителям в 4 300 000 грн по меньшей мере, ведь стоимость одного семестра стартовала от 615 000 грн. А для получения диплома нужно отучится 3,5 года.

В отличии от многих детей ВИПов, которые после обучения заграницей там же и обустраивали свою дальнейшую жизнь, Герега-младший вернулся в Украину.

Сейчас его можно увидеть на телеканале "Футбол", где он снимается в трэвел-шоу и выступает в качестве спортивного эксперта. Он посещает мировые чемпионаты, показывает закулисье на стадионах во время крутых матчей, берет интервью у легендарных игроков.

Один из эпизодов программы, которую ведет Тарас, видео: youtube.com

Тарас работал в Федерации футбола Украины, где его отец Александр является вице-президентом. В 2018 году, когда в Киеве проходил финал Лиги чемпионов УЕФА между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", он был менеджером последних. Повсюду сопровождал команду и организовывал их пребывание в Украине.

А затем сознавался, что собирается построить на этом карьеру.

"Я хочу стать самым молодым спортивным директором в мире. Знаю, одного 35-ти лет, так что думаю, у меня есть в запасе еще несколько лет", - говорил Тарас в интервью footballhub.com.ua.

С тех пор Герега-младший стал вице-президентом общественной организации "Эпицентр – детям", которая помогает малообеспеченным и проблемным подросткам заниматься спортом. В частности, футболом и баскетболом.

Судя по выписке из реестра предприятий, Тарас Герега является учредителем ООО "Эпицентр футбол" и ФК "Эпицентр" города Дунаевцы (Хмельницкая оьласть). А также, как один из основателей, он вложили 500 000 грн в строительство клубного дома "Диамант" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.

Элитная высотка находится в центре Киева, фото: diamant-kiev.com.ua

Этот элитный ЖК расположен рядом с ботаническим садом имени Фомина на огражденной территории. Для жителей высотки доступен общественный бассейн с джакузи, солярием, тренажерный зал, массажный кабинет, бильярд, детская игровая комната и консьерж-сервис.

Если посмотреть на снимки сына Герег в его фотоблоге Instagram, то складывается впечатления, что Тарас – любитель красивой жизни. Это только на официальных мероприятиях и во время записи интервью он носит деловые костюмы. В будни парень предпочитает рэперские прикиды или яркие и пестрые наряды от именитых дизайнеров. Например, шелковую тенниску от Dior за $1250, джинсовую куртку цвета фуксия от Louis Vuitton стоимостью $2300 или вычурную рубашку Prada, которую уже не сыскать в продаже.

У молодого человека в гардеробе много дизайнерских вещей, фото instagram.com

С подросткового возраста он завсегдатай шумных вечеринок, клубных дискотек и приватных вечеров. Он позирует с бокалом шампанского в обществе красивых девушек.

Парень объездил полмира. Тусовался на Ибице, отмечал Новый год в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, бывал на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Сын четы Герег жил в Европе и отдыхал в Америке, фото: instagram.com

У Тараса много фото с родителями на семейных торжества. Отца он называет своим наставником, а маму – главной женщиной в его жизни.

Так неужели Герега-младший холост? Парень еще в свои 18 лет уже успел попасть в рейтинг 50 самых завидных женихов и невест Украины по версии журнала "Фокус". С тех пор он не связал себя узами брака, по крайней мере об этом нет никакой официальной информации. Да и на фото в соцсетях лишь пару раз фигурирует девушка из Бостона (США) по имени Эльза Сабирова, которой он в День всех влюбленных пишет, что она его "валентинка".

Пара встречается несколько лет, но пока они не женаты, фото: instagram.com

С девушкой совместные первые снимки появились пару лет назад, пара вместе праздновала ее день рождения в ресторане на Днепре, гуляла по Нью-Йорку и позировала в одинаковых вышиванках на Рождество. Но обручальных колец у них нет, как и недавних общих фотографий.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Зеленский носит модную куртку-рубашку за €200.