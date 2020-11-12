Предпринимателя Александра Герегу и его супругу бизнес-леди Галину в первую очередь знают, как владельцев сети строительных гипермакетов "Эпицентр".

Сейчас их магазины попали в очередной скандал в связи с карантином "выходного дня".

Несмотря на ограничения, сегодня торговая сеть сообщила, что магазины закрываться не планируют, как и во время первой волны. "Стране" в колл-центре "Эпицентра" сказали, что на выходных они будут работать в обычном режиме.

Правда, затем ближе к вечеру, после возмущения общественности, "Эпицентр" объявил, что на выходных переходит на работу в режиме онлайн.

Чем богаты супруги Гереги кроме всем известных строительных гипермаркетов и как живут богачи, занимающие четвертую позицию в списке самых состоятельных людей Украины?

Журналисты "Страны" много интересного нашли в декларации о недвижимости и доходах Александра Гереги.

Квартира по соседству с Машей Распутиной

Глава семейства Александр Герега на данный момент действующий нардеп (член группы "За будущее"), поэтому на сайте НАПК можно найти его декларацию за прошлый год.

Документ впечатляет своей фундаментальностью, как только открывается в интернете. Это огромное полотно с информацией о необъятных наделах земли, роскошной заграничной недвижимостью и элитными квадратными метрами в самом центре Киева.

Гереги с их бизнес-империей (куда кроме 62 "Эпицентра" и 14 магазинов "Новой линии" входят агропредприятия по всей стране) люди далеко не бедные. Могут себе позволить жить на широкую ногу. По подсчетам украинского журнала "Форбс" чета входила в сотню самых богатых людей нашей страны.

Со своим общим состоянием в 1,3 миллиарда гривен они занимают 4 позицию.

Судя по декларации, землю Гереги скупали в начале 2000-х, а элитные квадратные метры - пару лет назад. Так, у супругов есть два частных дома в самом Киеве и четыре квартиры.

В том числе крошечные апартаменты на 29 кв. м. в Городке (Хмельницкая область) - именно этот адрес нардеп указывает как место фактического проживания. При том, что три остальные находятся в центре столицы.

Например, в 2017 году на Людмилу были оформлены апартаменты общей площадью 888 квадратов, из них 390 - жилая площадь. Они находятся в вип-доме на Парковой алее.

Высотка класса люкс находится на Печерске, фото: kandevelopment.com

Выписка из реестра прав на недвижимое имущество гласит, что владения Гереги находятся в премиальном ЖК Diamond Hill. Жилище на одном из верхних этажей и с террасы открывает роскошная панорама на купола Киево-Печерской Лавры и Днепр. За такую видовую квартиру бизнес-леди выложила более 21 000 000 грн.

Кстати, в этом же доме присматривала жилье российская певица украинского происхождения Маша Распутина. Еще в 2013 году ее муж Виктор Захаров признавался, что артистка любит Киев и хочет обзавестись тут недвижимостью.

"Она всегда мечтала поселиться в этом городе. На этой неделе едем смотреть апартаменты и оформлять бумаги", - рассказал глянцевому журналу StarHit супруг поп-певицы.

"Маша и Виктор покупали пентхаус площадью около 500 кв. м на самом последнем, 21-м этаже – подтвердила и киевская подруга звезды Наталья Камянская. – Интерьер квартиры будет выполнен в стиле классического барокко: стены во всех комнатах белого цвета с золотистыми узорами, пол – из натурального дерева".

Скандальные поместья на берегу Средиземного моря

Раньше в одной из вилл Герег был милый ресторанчик, фото: tripadvisor.com

В начале 2019 года прогремела новость, что семейство скрывает свою заграничную недвижимость. А именно два домовладения с участками в Испании.

Журналисты slidstvo.info разыскали виллы Герег в небольшом курортном городке Беникасим. Изначально о том, что два участка на первой линии у моря купили супруги из Украины сообщило местное издания.

Затем информацию подтвердил документ из местного реестра недвижимости, который получили наши коллеги.

Испанский особняк четы построен в средиземноморском стиле, фото: tripadvisor.com

Поместья были куплены в 2017 и в 2018 году, но нардеп долгое время не отображал это в своих финансовых отчетах. И только в декларации за прошлый год, которая была опубликована весной, появились эти сведения. За испанские виллы они выложили почти 93 000 000 грн.

Обе виллы имеют гламурные названия "Дель Мар" и "Изабель". Они стоят прямо на берегу между двумя пляжами и утопают в тени пальм.

Как сообщают местные СМИ, первая была построена в начале 19 столетия, как "вилла наслаждения для высшей буржуазии", а позже там проводился литературный конкурс "Цветочные игры". Вторая тоже имеет большую архитектурно-историческую ценность.

На момент покупки там был ресторан с уличной террасой. Сейчас на сайтах для путешественников отмечается, что заведение закрыто.

Земельный банк

Пара миллиардеров активно развивает агробизнес и молочное направления (уже купили 20 ферм).

Они постоянно наращивают обороты и скупают участки сельскохозяйственного предназначения в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской Киевской и Тернопольской областях в свой земельный банк.

В небольшом селе много земель сельскохозяйственного назначения, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В декларации у Александра Гереги на них с женой числятся 26 участков только в селе Новоселки, Киевской области. При чем наделы огромные по площади от 25 до 400 соток каждый.

Корреспонденты "Страны" побывали в Новоселках и с дрона посмотрели на владения Герег.

"Тут у нас чуть ли не полсела принадлежит хозяину "Эпицентра", - говорят местные жители. -

Но это не дворцы с бассейнами, а поля (пастбища и земля под посадку).

Подняв квадрокоптер мы увидели, что действительно большую часть территории села с населением 3761 жителя занимают незастроенные земли.

Напомним, ранее "Страна" писала, что олигарх Ахметов отметил новоселье в резиденции под Киевом.