На прошлой неделе прошли первые пленарные заседания Верховной Рады после внепланового перерыва. Депутаты 30 сентября ушли на карантин и за весь октябрь собрались только 20-го числа.

Вероятно по такому торжественному случаю дамы из всех фракций были весьма нарядны и блистали обновками.

"Страна" рассмотрела брендовые ювелирные украшения и аксессуары. А также наши корреспонденты заметили откровенные подделки под Louis Vuitton.

В культовом клетчатом шарфе прославленной британской марки Burberry появилась в сессионном зале народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер. Она как раз в один из дней пленарной недели отмечала свой 35-й день рожденья. В честь этого получила именную открытку в рабочем чате фракции "Слуга Народа".

Клетку Burberry дополнили пикантные сердечки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Действительно органично смотрится шарф из 100% кашемира в такую сырую прохладную погоду. Отметим, что депутат выбрала классическую клетку, "верблюжью" расцветку. Но отличающая деталь – красные сердечки.

Такой принт был в коллекции осень-зима прошлого года. С тех пор эта модель распродалась и купить ее в бутиках модного дома уже нельзя, как и на официальном сайте Burberry. Сейчас же можно найти шарф в сердечки у перекупщиков, либо б/у. Например, мы нашли новый со скидкой за $390. При этом на сайте отмечается, что его изначальная цена была $500. А это около 14 000 грн по курсу НБУ на 11.11.2020 года или почти три украинские минимальные зарплаты.

Коллега Буймистер по фракции Ольга Коваль блистала в прямом смысле слова. Ее ювелирные украшения сияли и приковывали взгляд. На шее депутата была подвеска в виде крестика из драгоценных камней. Идентичный кулон есть на сайте легендарной ювелирной марки Tiffany. И если у Коваль оригинальное изделие, то его актуальная цена $10 500. Все потому что этот кулон из платины и бриллиантов в общей сложности 0,41 карат.

У Коваль украшения всемирно известных брендов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А в ушах у Ольги мы рассмотрели серьги-гвоздики Van Cleef & Arpels. Эта винтажная модель Alhambra из белого золота и перламутра. Сережки выполнены в виде четерыхлистного клевера – символа удачи. Такие пусеты на официальном сайте продаются за $3950.

В общем, два украшения нардепа стоят $14 450 (406 334 грн) как новенькая иномарка. К примеру, городской джип Renault Duster. Цены на такой кроссовер французской марки стартуют от 383 000 грн у официального дилера в Украине.

Кстати, ранее Ольга Коваль уже была размечена в Раде с дорогой сумкой от Gucci.

В Раде мы видели и временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец в модном аксессуаре сомнительного происхождения. Чиновница прикрыла нос и рот защитной маской. На голубой ткани невооруженным взглядом видно тёмно-синюю монограмму модного дома Louis Vuitton. Это традиционный принт для всемирно известного бренда.

Дизайнеры используют его как на текстиле, так и на коже.

Ольга Буславец в правительственной ложе Рады, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Однако, защитных масок такого кроя и расцветки у Louis Vuitton нет. Хотя в связи с пандемией Сovid-19 модный дом выпустил фешн моделей респираторов в недавней круизной коллекции.

Так, 30 октября в продажу поступила LV Shield – это защищающая все лицо маска в форме козырька. Она выполнена из прозрачного пластика и коричневой кожи с логотипом бренда. Ее можно использовать еще как солнцезащитный козырек, так как при попадании прямых лучей света она темнеет. Стоимость такого аксессуара $961.

Но такой щит не предохраняет от вирусов пишет британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на исследования центра по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).

Так выглядит оригинальная маска-щит Louis Vuitton, фото: louisvuitton.com

А вот такую маску как у министра шьют украинские умельцы и продают через интернет. Хенд-мейд аксессуар стоит не более $10.

К слову, и шали нардепа Марии Ионовой ("Европейская солидарность") нет в коллекция Louis Vuitton последних пяти лет. Кума мэра Киева Виталия Кличко в зале парламента куталась в палантин из хлопка и шелка, модного цвета "пудра".

Мария Ионова любит разные шали и платки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На нем мы рассмотрели те же символы LV и цветы, похожие на лотос. Но такой, либо подобный цветастый, принт бренд не использует. Зато расцветка часто встречается в стилизациях под Louis Vuitton от турецких фабрик.

