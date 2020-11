Пока весь мир ждет оглашения официальных результатов победителя президентских выборов в США, а таблоиды пишут о том, что Мелания Трамп собирается подать на развод, "Страна" решила посмотреть, как выглядит и что известно о 69-летней Джилл Байден, которая вполне может стать первой леди Америки.

Нынешний фаворит президентской гонки 77-летний Джозеф Байден женат на ней уже 43 года.

Пошла на свидание вслепую

Джилл Джекобс (девичья фамилия), в 1970 году еще будучи студенткой вышла замуж за бывшего игрока в американский футбол Билла Стивенсона. Вскоре пара открыла рок-бар Stone Balloon в Ньюарке (штат Делавэр). Девушка усердно училась в Дэлаверском университете на факультете лингвистики, а еще получила степень магистра искусств английского языка в университете Вилланова. С Биллом она прожила несколько лет, но решила, что им не по пути и развелась с ним.

Джо Байден на тот момент представлял Делавэр в Сенате. Его привели к присяге в январе 1973 года. Церемония прошла в больничной палате, где политик провел несколько недель с сыновьями Бо и Хантером. Они пострадали в автокатастрофе. Нелия, жена Байдена и их дочь Наоми - погибли.

Еще не разведясь с первым супругом, Джилл однажды отвечает согласием на свидание вслепую. Студентка не знала, что встречу организовывает брат известного сенатора Джо Байдена, который был на 9 лет старше. Но разница в возрасте не помешала паре – они быстро нашли общий язык.

Джо и Джилл Байден в 70-е годы, фото: Офис сенатора от штата Делавэр Джо Байдена

"Мы пошли посмотреть фильм "Мужчина и женщина" в кинотеатре в Филадельфии. И мы действительно хорошо провели время. Проводив меня до дома, он пожал мне руку и пожелал доброй ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: "Мама, кажется, я наконец встретила настоящего джентльмена", - рассказывала Джилл в одном из интервью ижурналу Vogue.

Отказывала 4 раза и на 5-й согласилась

Сенатор два года добивался ее руки и сердца, четыре раза безуспешно предлагая узаконить отношения и лишь на пятый раз Джилл ответила согласием. 17 июня 1977 года, влюбленные обменялись клятвами в часовне Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Рядом с ними у алтаря стояли юные Бо и Хантер. Спустя четыре года у пары родилась дочь Эшли. Миссис Байден формально не усыновляла мальчиков Байдена, но всегда называла их своими детьми.

"К тому времени я действительно полюбила мальчиков и чувствовала, что этот брак мог положительно на них повлиять, - рассказывала Джилл. - Они потеряли свою маму, и я никак не могла допустить, чтобы они потеряли другую".

Джилл и Джо Байден с детьми в 1987 году, фото: Офис сенатора от штата Делавэр Джо Байдена

По окончании Университета Делавэра Джилл начала работать учителем английского языка начальных классов в Уилмингтоне, а позже устроилась преподавателем в психиатрическую больницу Рокфорд, где обучала подростков по специальной программе.

Изменяла первому мужу с Джо?

В 2020 году Билл Стивенсон, бывший муж Джилл в интервью таблоиду Daily Mail опроверг официальную "историю любви" будущего президента и первой леди. По словам 72-летнего экс-футболиста, Байден разрушил его брак, заведя интрижку с Джилл.

Билл Стивенсон, фото: dailymail.co.uk

Якобы еще в 1974 году жена как-то сказала ему, что должна посидеть с детьми овдовевшего сенатора. Билл был лично знаком с Байденом, но удивился тому, что Джилл так близка к его семье.

Затем было приключение с коричневым автомобилем Corvette. Автослесарь спросил Стивенсона, его ли это машина, а получив положительный ответ, заявил, что в бампере есть трещина, но "они" так и не договорились с мастерской о стоимости ремонта. "Кто "они"?" - переспросил Билл. Пассажиром была Джилл, а за рулем находился сенатор Байден, услышал он в ответ.

"Я не удивлен, что Джо влюбился в Джилл. Каждый, кто встречал ее, сразу влюблялся. Трудно было этого избежать", - рассказал Стивенсон журналистам.

Из-за смерти пасынка углубилась в проблемы борьбы с онкологией

Бо Байден ушел из жизни в 46 лет – всему виной глиобластома (рак мозга) и ему не смогли помочь даже самые дорогие клиники. С тех пор Джилл и Джо являются лицами национальных кампаний по борьбе с раком, а также регулярно жертвуют крупные суммы денег на исследования по поиску лекарства от этой болезни.

Однако, сама Джилл также является лицом и основателем "Инициативы Байден по здоровью груди" - организации, которая занимается информированием молодых женщин о раке груди, а также поддержкой и частичным обеспечением лечения. Подобная идея у Байден возникла после того, как четыре ее подруги столкнулись с этой проблемой.

Джилл Байден, фото: twitter.com

Помогает военным

Уже больше 20 лет она уделяет особое внимание поддержке семей военнослужащих. Все потому, что старший сын Джо Байдена – Бо, служил в Ираке. В 2011 году она совместно с Мишель Обамой запустила общенациональную кампанию Joining Forces, которая помогала ветеранам войны и их супругам найти возможности карьерного роста в мирных условиях.

Кроме того, Джилл лично занимается отбором программ психологической реабилитации для военных, побывавших в местах боевых действий.

В 2012 году, в разгар запуска программы помощи военным, Джилл написала книгу книгу Don't Forget, God Bless Our Troops - "Не забывай, да благословит Бог наши войска". Книга была посвящением внучке Байдена Натали, отец которой – Бо, присоединился к американским войскам в Ираке.

Была второй леди и продолжала преподавать

Когда в 2009 году победу на президентских выборах в США одержал Барак Обама, Джо Байден занял должность вице-президента. Джилл провела восемь лет в качестве "второй леди" государства, но продолжала заниматься должность штатного профессора в Общественном колледже Северной Вирджинии. Это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда супруга действующего вице-президента работала на оплачиваемой работе.

Джилл и Джо Байден, фото: instagram.com

"Я понимала, что, если позволю себе "притормозить", жизнь Джо меня полностью поглотит, — призналась Джилл изданию People в 2009 году. - Но у меня есть своя работа и своя жизнь, в которой я приношу другим пользу".

Спасала мужа от активисток и журналистов

Бывший глава администрации Джо Байдена Рон Клейн сказал Washington Post, что Джилл является "важным активом" в борьбе ее супруга за президентское кресло: "Абсолютно точно она - наряду с его сестрой - его самый доверенный советник. Она хорошо понимает, что работает на него, а что нет. А также она отлично справляется с работой по отслеживанию общественных настроений".

Джилл защищает своего мужа не только от словесных нападок недоброжелателей, но и от физических. На митинге Джо Байдена в Супервторник (3 марта 2020 года) две женщины с плакатами "Скажем "нет!" молочным продуктам" ринулись по направлению к помосту, на котором стоял политик. Их помогли остановить старший советник Байдена и его собственная супруга. Джилл фактически закрыла мужа собой, чтобы не подпустить к нему активисток. Как можно догадаться, видео этого инцидента появилось в интернете и в считанные часы стало вирусным.

WATCH: Dr. Jill Biden pushes away an anti-diary protester who jumped on stage and interrupted her husband Joe Biden's rally in Los Angeles https://t.co/C7FfAfbVnr pic.twitter.com/ARtLj0uCmR