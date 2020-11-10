В Украине продолжается скандал, связанный с решением Конституционного суда по декларированию. Он вызвал серию политических и информационных атак на судей КСУ. В том числе и на председателя Александра Тупицкого.

В минувшие выходные "активисты" привезли виселицу под дом, где по их данным проживает судья. Члены "Автомайдана" и "Центр противодействия коррупции" жгли файера с требованием к Тупицкому "Валить в Ростов". Под особняком в городке Васильков даже произошла потасовка антикоррупционеров и полиции.

Сама по себе акция вызвала крайне неоднозначную реакцию. Даже противники решения КСУ возмутились угрозами в адрес главы суда. Тем более, что это по украинским законам является уголовным преступлением.

После акции протеста журналисты "Страны" подняли в небо квадрокоптер, чтобы рассмотреть коттедж семейства Тупицких под Киевом.

Особняк Тупицкого стоит среди высоченных сосен, фото: Владислав Ботрук, "Страна"

С высоты птичьего полета видно, что над участком, площадью 23 сотки поработал ландшафтный дизайнер. Газон идеально выстрижен, тропинки выложены декоративным камнем, озеро облагорожено и создан искусственный водопад.

Как сообщают соседи, Тупицкий проживает именно в этом особняке. Судя по декларации площадь дома составляет 211,4 квадратных метра. Но он хорошо скрыт от посторонних глаз за высоким забором. Есть датчики движения и камеры наблюдения по периметру.

Бассейн уже прикрыли на зимний период, но тренажеры из уличного спортзала еще не убрали, фото: Владислав Ботрук, "Страна"

Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле. Во дворе много всего интересного. Зоны отдыха на любой вкус. Тут тебе бассейн с шезлонгами и пляжное бунгало. Рядом искусственное озеро с водопадом. И еще тренажерный зал на свежем воздухе под навесом. Неподалеку установлена теплица и разбиты грядки. Возле центрального входа стоит квадроцикл в чехле от дождя. На лужайках возле дома - горки, качели, песочница и пара батутов. А на крылечке запаркован кортеж из детских машинок-каталок.

Поместье раскинулось на два участка: самого судьи и его тещи, фото: Владислав Ботрук, "Страна"

Для хозяйского автопарка есть гараж на два парковочных места. Хотя в декларации судьи указан лишь BMW Х6 (2012 года выпуска), зарегистрированный на жену Ольгу Тупицкую.

С участка два выезда, так как он весьма необычной формы. Все дело в том, что имение семейства состоит из двух земельных наделов. Коттедж расположен на территории, которая по документам принадлежит теще Тупицкого.

А вот на земле, которую задекларировал сам судья установлена лишь детская площадка и "качалка". Двор же не разделен забором на две части и выглядит как единое целое.

Соседи говорят, что часто тут видят судью, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Венедиктова живет в семи минутах ходьбы от резиденции президента Зеленского.