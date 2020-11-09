50-летняя Мелания Трамп, жена действующего президента США намерена подать на развод, после оглашения результатов выборов. Именно с такими заголовками вчера и сегодня вышли зарубежные таблоиды. Желтая пресса пестрит новостями о том, что 74-летний Дональд Трамп может вскоре оказаться в рядах холостяков.

Британское издание Daily Mail утверждает, что первая леди Америки "считает минуты до развода". Журналисты ссылаются на помощников Мелании, которые рассказали, что этот брак уже вряд ли спасти.

Омароса Маниго Ньюман, бывшая работница Белого дома поведала, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока Дональд Трамп покинет свой пост: "Если бы первая леди не смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать".

Мелания и Дональд Трамп садят клён возле Белого дома, фото: facebook.com

Еще один источник, а именно Стефания Волкофф, экс-помощница жены президента заявила, что Мелания некоторое время уже ведет переговоры о брачном соглашении, чтобы сын пары 14-летний Бэррон получил равную долю состояния Трампа. Также она рассказала, что у супругов были отдельные спальни и "все 15 лет их брака фактически были сделкой".

В тоже время никаких официальных подтверждений того, что супруга президента США готов ас ним развестись нет. В окружении семьи это опровергают. А сама Мелания публично поддерживала своего мужа как до выборов, так и после - уже во время подсчета голосов.

Напомним, что Дональд и Мелания обручились в 2004 году, а поженились 22 января 2005 года.

В день свадьбы на Мелании Трамп было прекрасное свадебное платье Dior авторства Джона Гальяно. На то время оно стоило $200 000 и весило 20 килограммов. Специальные лакеи помогали ей сесть в автомобиль. Гигантский свадебный торт был покрыт тремя тысячами свежих роз. Счастливый Дональд Трамп заплатил в шесть раз меньше за кольцо, которое подарил на свадьбу своей жене. Платиновое кольцо стоимостью $1,5 млн обошлось Трампу в $250 000. Перстень украшенный 15 бриллиантами общим весом 13 карат, он получил в качестве аванса за услуги, которые собирался оказать ювелирной фирме Graff.

20 марта 2006 года у супругов родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.

Дональд и Мелания Трамп в день бракосочетания, фото: facebook.com

Отметим, что в последние пару лет в социальных сетях тиражировались фото и ролики, где Мелания отдергивает руку от руки мужа или отворачивается от него. Поговаривали, что между супругами ощущается напряженность, но Мелания никуда не уйдет, пока ее муж сидит в президентском кресле. По словам источников, Мелания полагает, что, лишившись высокого статуса, Трамп не будет представлять для нее опасности.

Кстати, на публике госпожа Трамп рассказывала об "отличных отношениях" с президентом. Однако адвокат Кристина Превит предполагает, что между мужем и женой составлен брачный контракт, схожий с соглашением Трампа и его второй женой - Марлой Мейплз, которая не может критиковать бывшего мужа ни при каких обстоятельствах.

Дональд и Мелания Трамп, фото: twitter.com

Вчера, на фоне слухов и статей о разводе Мелания Трамп написала твит о выборах и разместила пост в своем официальном фотоблоге Instagram с текстов: "Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный – не незаконный – голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью".

Как мы уже писали, в СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США, хотя официальных результатов голосования еще нет. Дональд Трамп возмущен такими заявлениями, признавать победу соперника он не намерен и считает, что выборы были сфальсифицированы в пользу Байдена. Адвокат действующего президента заявил, что подсчет голосов был фальшивым в 10 американских штатах.