Широко известный в Украине экспат (так на сленге называют иностранных специалистов) Айварас Абромавичус меняет высокие государственные должности как перчатки.

Вчера, в среду, 4 ноября, состоялось очередное громкое назначение литовца.

В прошлом министр экономики и гендиректор концерта "Укроборонпром" теперь член наблюдательного совета "Ощадбанка" как представитель государства по квоте президента Владимира Зеленского.

За 12 лет жизни в Украине Абромавичус хорошо обосновался не только в чиновничьих креслах, но и комфортно обустроил свой быт в столице.

Вместе с супругой Екатериной Рыбаченко (она занимается аграрным бизнесом) они владеют элитной квартирой как в самом центре Киева, так и солидной жилплощадью в престижном пригороде.

Корреспонденты "Страны" отыскали коттедж семейства в закрытом городке рядом с Киевским морем.

Элитный коттеджный поселок в Вышгородском районе Киевской области, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

3 спальни, рабочий кабинет, гостиная, каминный зал, гараж и летняя кухня. Все это о доме Айвараса Абромавичуса на 302 кв. метра, который расположен в коттеджном поселке Riviera Village. Двухэтажный особняк в американском стиле построен по проекту "Монако".

Есть место для барбекю, летняя терраса и зона отдыха на заднем дворе для уличных посиделок в теплые дни. Выглядит, как кадр из голливудского фильма. В такой обстановке живет большое семейство Абромавичуса (у пары подрастает трое детей: двое сыновей и дочь).

Семейный портрет: Айварас с женой Катериной и тремя детьми, фото: facebook.com

Особняк литовца с украинским паспортом находится в хорошо охраняемом клубном городке. Вокруг сосны и вода. С одной стороны Киевское водохранилище, с другой - канал Днепра. До центра Киева - 20 км или полчаса езды с учетом хронических пробок в час-пик. На территории городка есть озеро, пляж с бассейном, теннисные корты, поле для волейбола, баскетбола, футбола, мини-марина, оазис для медитаций и релакса, ресторан с верандой на воде, а также частная школа-сад.



Тут 87 коттеджей площадью от 280 до 700 кв м. 25 особняков выставлено на продажу. Цены на жилье стартуют от $1200 за "квадрат". Самый скромный дом стоит $384 000, а самый дорогой - $1 499 00.

Примечательно, что на западный манер двор Абромавичуса от соседей отделяет лишь живая изгородь из туй.

За двором хорошо следят. Листья убраны, мебель накрыта, все готово к зимовке, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Как нам удалось рассмотреть, на лужайках перед домом из кирпича и дерева ничего лишнего. Зона отдыха с грилем, шезлонгами и диваном уже готова к зиме.

Садовая мебель спрятана под брезентом. Пусто и на крытой летней террасе со стеклянной крышей, которая выходит на задний двор. В такую погоду куда более приятнее проводить время у камина в гостиной.

Кстати, из дома можно прямиком спустится в гараж, даже не выходя на улицу, что особенно актуально в дождь и снег.

Благодаря аэросъемке можно рассмотреть имение чиновника в закрытом поселке, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

В электронной декларации Абрамавичуса этот особняк на 13 сотках земли проходит как "дача".

И записано поместье на Катерине Рыбаченко. Куплено оно было еще, когда экспат возглавлял киевский офис инвестиционного фонда East Capital. К слову, по документу чиновнику принадлежат лишь апартаменты в Вильнюсе. Вся украинская недвижимость официально оформлена на жену. А это длинный список из квартир и паркомест, помещений нежилого фонда и участков в Киевской области.

Ранее мы уже сообщали, что чиновник то вешает, то снимает картины в подъезде элитной многоэтажки на Крещатике, где семья владеет жилплощадью. А в другой столичной квартире живет теща Абромавичуса, которая переехала с Донбасса.

Напомним, по информации «Страны» в Лебедевке находятся еще и особняк министра культуры Александра Ткаченко, который он купил после скандала с арендой жилья на Трухановом острове.