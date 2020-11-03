К большому сожалению, сегодня Украина в очередной раз побила свой собственный антирекорд по количеству выявленных новых случаев заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, число заболевших почти 9 000 человек за сутки. Среди зараженных много публичных людей и каждый стремится поделится своей историей, чтобы предостеречь других. «Страна» собрала необычные случаи из жизни ВИПов, которые перенесли COVID-19 или столкнулись с трудностями из-за пандемии, которая охватила весь мир.

Так, будучи беременной, короновирус перенесла Зоя Литвин (жена бизнесмена Василия Хмельницкого и основательница Новопечерской школы, где учатся дети президента Владимира Зеленского). Зоя на своей странице в Facebook на днях поделилась, что как ни удивительно, заразилась она дома на самоизоляции.

По словам девушки, в марте, с началом карантина она не прекращала работать и вела социально активный образ жизни. А летом даже летала за границу. При этом не болела. А когда, под напором родных сдалась и согласилась провести декрет дома, то подцепила инфекцию от кого-то из членов семьи. Литвин говорит, что болезнь никак не влияет на здоровье ребенка в утробе и не вызывает преждевременных родов. «Лично у меня и еще шестерых беременных, про которых известно в Киеве, болезнь протекала легко, - пишет Зоя в своем посте. – Лечат по международным протоколам конскими дозами витаминов и микроэлементов. А также рекомендуют употреблять продукты с большим количеством кверцетином. Он есть в красных ягодах, синей капусте, крымском луке».

Зоя подхватила коронавирус в декрете, фото: facebook.com

У будущей мамочки на второй день диагностировали обструктивный бронхит. Помогли ингаляции и витамины. Сейчас она уже полностью здорова. Но вспоминает интересную историю со своей изоляции. Ни для кого не секрет, что у многих беременных портятся зубы, так как кальций направляется для укрепления костей плода. Поэтому у Литвин выпала пломба. И она была вынуждена сама себе дома поставить новую под дистанционным руководством стоматологов.

Сказочно повезло известному застройщику Артуру Мхитаряну (его проекты в столице - это элитный фитнесклуб Tsarsky, а также небоскребы Jack house, Royal tower и Taryan towers). У него больничный прошел на экзотическом острове посреди океана. В средине октября Артур отправился на отдыхать на Мальдивы в впервые в этом году. За день до вылета, как и полагается, сдал тест на ковид и он был негативным. Но повторный анализ в отеле показал другой результат.

«Поначалу я расстроился, - пишет Мхитарян в своем фотоблоге Instagram, - Долгожданный отпуск — и сразу заболеть. К тому же, за тысячи километров от дома, непонятно, какая здесь медицина и есть ли она вообще, как возвращаться обратно в таком состоянии и главное — когда? Страна не выпускает, пока у тебя не будет негативного теста».

Бизнесмен провел больничный на океане, фото: instagram.com

К счастью, бизнесмен перенес болезнь без осложнений. Первые полтора дня у него была небольшая температура и слабость. Но потом все наладилось, и застройщик чувствовал себя хорошо. Больничный он провел «в заточении» в гостиничном номере, который нельзя было покидать. Благо, прямо из бунгало был выход к Индийскому океану и можно было купаться, наблюдать за рыбами и загорать вдали от остальных туристов. «При этом отель не берет дополнительную оплату за дни, которые я здесь провожу вынуждено из-за болезни — что тоже приятный бонус», - констатировал бизнесмен.

Получив подтверждение, что здоров, Артур Мхитарян через Арабские Эмираты вернулся в Украину.

А вот Анатолий Анатолич, ведущий утреннего шоу на ТРК «Украина» влетел на деньги из-за ложно позитивного теста на коронавирус. Он с женой и двумя дочками купил тур в Египет. За 72 часа до отлета его тест на СOVID-19 оказался позитивным, в то время как у всей семьи он был негативный. Вместо того, чтобы собирать чемоданы, телезвезда обзванивал коллег и друзей, с кем контактировал. Его супруга Юлия в срочном порядке оформляла нотариальное разрешение на вывоз детей заграницу одним из родителей, чтобы хоть у них отпуск не накрылся медным тазом.

Семья телеведущего таки улетела в отпуск, фото: facebook.com

Анатолий Анатолич в это время пересдал анализ в двух других лабораториях. И о чудо! Коронавирус не подтвердился. «В итоге я потратил почти 9 тысяч гривен на тесты, чтобы улететь в Египет – это почти половина стоимости путевки!», - пишет он на своей странице в Facebook и подкрепляет слова бланками анализов.

Интересно, что прямо с побережья Красного моря у Анатолия было прямое включение в прямой эфир программы «Ранок з Україною», где гостем был Максим Степаном, министр здравоохранения. Телеведущий спросил у чиновника, как часто ошибаются ПЦР-тесты. И по данным Степанова, по мировой статистике 30% анализов могут показать ложный результат. То есть, Анатолич правильно поступил, что сделал три теста.

Напомним, ранее «Страна» писала, что больной коронавирусом Порошенко лежал в частной клинике «Обериг».