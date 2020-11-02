Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте и товарищ президента Владимира Зеленского, предпочитает сам управлять джипом. Водит он лихо и за одну поездку нарушает сразу несколько пунктов ПДД. Корреспонденты «Страны» в рамках нашего эксперимента о корректности передвижения автомобилей высокопоставленных лиц, измерили скорость нардепа. Оказалось, что Арахамия разгоняется до 126 км/час. При этом редко включает поворотники и часто звонит по телефону за рулем.

Встретилась нам Toyota Land Cruiser, на которой последнее время разъезжает народный депутат, на Одесской трассе. Судя по всему, Давид Арахамия ехал в центр столицы. Напомним, как мы уже сообщали ранее, он живет в особняке, построенном в американском стиле. Дом находится в коттеджном городке Green Hills на территории села Вита-Почтовая, что в 10 км от Киева.

По пути следования прямо в окно можно было рассмотреть, что водитель автомобиля отвлекается от дороги и читает что-то на своем смартфоне, а потом и звонит, поднеся трубку к уху. При этом Арахамия не использует hands free гарнитуру. Хотя можно подключить телефон к машине по средствам Bluetooth и общаться по громкой связи или же использовать наушники.

Джип народного избранника летит на скорости 126 км/час, видео: Владислав Бовтрук, Извм Каумбаев, "Страна"

На проспекте Глушкова внедорожник не притормаживал даже в районе светофора на КПП. Хотя там часто стоят патрульные полицейские. На этом участке мы использовали прибор для измерения скорости под названием "Сокол" (водители в народе называют его радар, фен или фара). В инструкции указано, что получить данные можно направляя его как на машину которая едет на встречу, так и спину отдаляющемуся авто.

Скорость "крузака" Арахамии была 126 км/час при том, что по правилам в черте города разрешено двигаться не более 50 км/час. Но, видимо, парламентарий куда-то сильно спешил, ведь направлялся в Киев в рабочий день уже после полудня.

Даже кортеж его друга президента Владимира Зеленского ездит чуть медленнее. Хотя вот гаранту по закону можно нарушать ПДД, а на нардепа это не распространяется. И если Арахамию засекут многочисленные камеры, то копы выпишут штраф и придет "письмо счастья".

Вынужденно замедлился депутат-гонщик лишь в традиционной тянучке на бульваре Дружбы Народов в районе Печерска. В плотном потоке машин мы заметили, что Арахамия чтобы побыстрее выбраться из затора, постоянно перестраивается из рядя в ряд. При этом он через раз включает поворотники, чем провоцирует аварийную ситуацию на дороге.

К слову, машины Toyota Land Cruiser нет в электронной декларации политика за прошлый год на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции). Да и не подал Арахамия ни единого уточнения о существенных изменениях в финансовом положении за 2020 год.

Однако, за день до выборов этот внедорожник попал в криминальную хронику и в заявлении киевской прокуратуры значится, что в автомобиле, который принадлежит народному депутату Украины, был обнаружен подозрительный предмет. Сам политик сообщил, что это якобы "жучок". На место выехали взрывотехники и выяснили, что это не бомба. При более детальном осмотре это оказался мобильный GPS-треккер – устройство, предназначенное для отслеживания передвижений машины.

Напомним, ранее "Страна" писала, что у Арахамии коллекция брендовых кроссовок, в которых он щеголяет по Раде.