Стиль одежды президента Владимира Зеленского зачастую сдержанный и консервативный. Это в основном строгие костюмы, а из верхней одежды - пальто. Только во время досуга или частных встреч его можно увидеть в чем-то удобном.

Именно так и произошло, когда Зе приехал на избирательный участок в Оболонском районе, чтобы отдать свой голос на местных выборах.

Мы уже писали, что в тот день были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь президента сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

Владимир и Елена Зеленские идут голосовать, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А еще нам удалось рассмотреть какую одежду выбрали Владимир и Елена Зеленские. Первая леди не изменяет себе: она была в широких брюках от украинского производителя Lake Studio (дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь) и в свитере от дизайнера Кати Сильченко (марка the COAT).

Стоят такие шаровары с высокой талией 14 365 гривен и выполнены из 100% шерсти.

Образ дополнила кедами из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Об этой обуви мы уже писали, так как леди Зе обувала их и в Брюсселе (Бельгия), и в Берлине (Германия). Если раньше кеды стоили $415, то сейчас можно заказать за $232 (6554 гривны по курсу НБУ на 30.10.2020 года).

Владимир Зеленский был тоже одет в кэжуал (от англ. "casual" - повседневный, непринужденный, расслабленный). Наше внимание привлекла его темно-синяя рубашка-куртка. Такая верхняя одежда очень популярна в этом сезоне.

Владимир Зеленский в рубашке-куртке из шерсти и полиэстера, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Это модель от скандинавского бренда качественной повседневной одежды для мужчин HANSEN Garments, который был создан 10 лет назад в Копенгагене (Дания).

Рубашка-куртка "рабочего" (так ее называет производитель) подходит для всех сезонов. Она выполнена из смеси шерсти (70%) и полиэстера (30%). Куртку можно стирать только в режиме щадящей стирки.

Стоит эта вещь €200 или 6648 гривен.

"Рубашка-куртка действительно ворвалась в шкафы модников. Данный фасон не плох, так как совпадает с трендом на стилизацию униформы рабочего класса. Но на Владимире Александровиче из-за неконтрастного сочетания с джинсами (смотрится как комплект) - выглядит как роба, рабочая униформа заводских инженеров и слесарей. А эти огромные карманы ему не подходят. Из-за них невысокий Зеленский выглядит еще мельче", - дает свою оценку образа президента стилист Елена Тихая и добавляет, что, скорее всего, Зе хотел "слиться с народом" на избирательном участке.

В это же время мы рассмотрели одну из ветровок экс-президента Петра Порошенко, в которой он был во время своего тура по городам Украины.

Петр Порошенко в ветровке Zilli, фото: facebook.com

Лидер партии "Европейская солидарность" верен своим вкусам и в очередной раз выбрал куртку французского бренда класса люкс - Zilli. Вещи этой фирмы могут себе позволить только богатые люди. Производство одежды и аксессуаров дома моды Zilli концентрируется в двух странах: Франции и Италии.

Порошенко в бомбере за 60 000 гривен, фото: facebook.com

Куртка Порошенко из шерсти (70%) и шелка (30%) и в Киеве продается в мультибрендовом бутике SANAHUNT на улице Грушевского. Тут отовариваются парламентарии и часто захаживают сюда в перерывах между заседаниями Верховной Рады. Как рассказали нам в магазине, эта вещь из прошлой коллекции стоила около 60 000 гривен и больше в наличии таких курток нет. Отсутствует и возможность привезти ее под заказ в Украину.

"Могу предложить подобный бомбер из коллекции этого сезона. Есть похожая модель в голубом цвете, цена порядка 60 000 гривен", - говорит Юлия, стилист-консультант мужского отдела.

На официальном сайте Zilli эта модель уже не представлена. Отыскать ее может, разве что байер (эксперт по трендам и новинкам) отбирает вещи для клиента точечно в бутиках Европы.

"Есть только вопрос: зачем он ее носит с украинской вышивкой? Получается ткань-плащевка и фасон "бомбер" и вышивка сочетаются так же как те яркие кроссовки Давида Арахамии (руководитель фракции "Слуга народа" - Ред.) и вышиванка. Ощущение тракториста из 90-х. Вроде сидит красиво, но сюда подошел бы пиджак или пальто с фактурой не противоречащей этнической теме. Такая манера одеваться более древняя, чем у Зеленского, видно что возраст владельца 50+", - подытожила стилист Тихая.

Как писала уже "Страна", экс-президент ходит в маске-вышиванке от известного львовского бренда.