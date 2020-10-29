Вчера было оглашено имя нового главы Государственной таможенной службы. Им стал Павел Рябикин.

Он далеко не новичок в политике и весьма известен в бизнес кругах. Успел поработать как на высоких госдолжностях, так и построить семейное ресторанное дело. Как сокурсник Петра Порошенко подружился с Виталием Кличко и поднялся по «карьерному лифту» выясняли корреспонденты "Страны".

Еще в студенческие годы Рябикин завел одно из решающих для себя знакомств. Павел учился на одном курсе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Вместе они в 1989 году закончили бакалаврат Киевского университета имени Тараса Шевченко, факультета международных отношений и международного права (КИМО). После чего Рябикин пошел в магистратуру по юридическому направлению, а специализация Порошенко была экономика.

Именно во время его президентства Павел возглавлял аэропорт "Борисполь". Он был там директором 3,5 года.

Помимо этого, Рябикина связывают отношения еще с одним президентом Украины. В 2004-2005 году он был доверенным лицом Ющенко на выборах. А затем членом совета его партии "Наша Украина".

В тоже время занимал должность заместителя министра транспорта и связи.

Вообще, у Павла богатый политический опыт – он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным, а один раз – от УДАРа в 2012 году. С Виталием Кличко Рябикин общался далеко не только по партийной линии.

С приходом Кличко-старшего в столичную мэрию, за ним подтянулся и товарищ. Однако всего чуть более года Рябикин пробыл заместителем главы КГГА и покинул пост. Но с градоначальником остались дружеские отношения.

Плавучая дача в "Маячке", где бывает мэр и его брат со родными, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Братья Кличко часто отдыхают в загородном комплексе "Маячок" на Жуковом острове, который принадлежит Павлу Рябикину. Там у них есть персональный плавучий домик с причалом для катера.

Неоднократно, Виталий и Владимир привозили на выходные в закрытый загородный клуб свои семьи, они загорали, рассекали по Днепру на водных мотоциклах и скоростных моторных лодках.

Элитный загородный клуб

Госчиновник и бизнесмен Павел Рябикин еще известен как собственник престижного места отдыха под Киевом. Он построил закрытый оазис на Днепре, где отдыхают богатые и знаменитые.

На хорошо охраняемой территории находится марина, где пришвартованы яхты украинских ВИПов. Рябикин задекларировал компанию "Рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый Порт", которая арендует землю под рестораном и закрытым яхт-клубом для судов. У него самого в собственности два катера, три понтона и дом на воде, пришвартованный в этой зоне отдыха.

На территории клуба есть баня, беседки на воде и причалы для плавсредств, фото: mayachok.kiev.ua

А Mayachok Event Hall (зал торжественных церемоний), который находится в этом же вип-комплексе Рябикина, летом-2020!стал основной локацией для свадеб знаменитостей. Хоть и бюджет мероприятия начинается со $100 000.

Так, в конце августа там расписались футболист сборной Украины Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан.

После официальной части и застолья, гостей пары развлекали Дан Балан, Вера Брежнева и MONATIK. А пару недель назад там отгуляли свадьбу пасынка Виктора Медведчука.

Его супруга Оксана Марченко женила сына Богдана от первого брака и вела чуть ли не прямой репортаж с гуляний у себя в сториз. На этом грандиозном праздновании пели Олег Винник, LOBODA, Время и Стекло, Макс Барских. А хедлайнером вечера выступила Верка Сердючка.

У жены аюрвердический центр, у дочки джин-бар

Общепиты – семейный бизнес Рябикиных. Супруга Павла – Галина владеет вегетарианским литературным кафе "Имбирь" на Жилянской, что в центре Киева. Тут есть сыроедческие блюда и продукты без глютена.

Угощают, к примеру, морским бургером с бататом фри за 190 грн или десертом седьмой чакры за 150 грн.

В заведении Галины проходят мастер-классы по правильному питанию, фото: facebook.com

На своей странице в Facebook Галина указывает, что работает в центре "Ритмы жизни", где проходят занятия по психологии, аюрведической диетологии, массаж, обучают инструкторов йоги. Подтверждение этому есть и в декларации нового главы таможни.

Еще в управлении у четы столичный ресторан Sanpaolo в Музейном переулке. В этом заведение часто проводят деловые встречи высокопоставленные чиновники, нардепы, олигархи.

А мэр Кличко как-то отмечал здесь свой день рождения.

Дочь Рябкиных Анна после обучения в Англии вернулась в Украину и тоже приобщилась к семейному бизнесу. Девушка пару лет назад открыла джин-бар Gimlet (переводится с английского как Буравчик и означает название коктейля из джина и сока лайма).

Он находится неподалеку от заведения мамы, тоже на пересечении Антоновича и Жилянской.

"Я из семьи рестораторов, но это мой первый проект. Было принципиально сделать ставку именно на джин: это то, в чем я разбираюсь, и то, что мне нравится", - рассказала девушка в интервью The Villege.

В этом киевском баре подают 30 видов джина и 10 авторских коктейлей на его основе, фото: the-village.com.ua

Однако, по результатам декларирования имущества и доходов за прошлый год НАПК (Национальной агентство по вопросам противодействия коррупции), нашел нарушения на 10 млн грн связанных в том числе и с бизнес-активами дочери Ани.

Папа забыл указать в документе корпоративные права девушки, ее автомобиль, недвижимость, а так же доход от занятий предпринимательской деятельностью.

Дает в долг и сдает недвижимость посольству Израиля

Вообще "Страна" отметила несколько интересных моментов в декларации Рябикина, размещенной на сайте НАПК. Так, доход в более чем 2 млн гривен за прошлый год Павлу принесла недвижимость, которую он сдает в аренду посольству Израиля в Украине. Квадратные метры находятся на Печерске, в доме на бул. Леси Украинки.

Помимо этого у пары есть еще ряд нежилой недвижимости. У жены - 5 соток земли недостроенный дом в Киеве, участок в 7 соток и дача в селе Романков, Обуховского района, 3 квартиры и несколько мест в подземном гараже в столице.

У самого Рябикина апартаменты на 189 кв. м в городе и два паркоместа в поселке Козин, который облюбовали ВИПы. И вот в конце сентября чиновник приобрел квартиру на 109 квадратов за 5,2 млн грн.

Но любопытно другое - семейная чета щедра на деньги. В финансовом документе за прошлый год значится, что и Павел, и Галина одолжили солидные суммы денег разным людям. При этом сами выплачивали старые кредиты и брали новые.